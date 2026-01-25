IC Santa Chiara: gli alunni tornano a scrivere lettere a mano, proprio come una volta

Carta, penna, buste e francobolli: gli alunni tornano a scrivere lettere a mano, proprio come una volta 📝

I bambini delle classi 5A e 5B del plesso Santa Chiara di Enna e 3A, 3B, 5A e 5B del plesso Umberto I di Calascibetta stanno vivendo l’emozione della corrispondenza con gli “amici di penna” 💌

Le loro lettere viaggiano verso altre scuole dello Stivale, nel Lazio e nella Puglia, nel pieno rispetto di privacy e sicurezza, regalando ai piccoli autori un’esperienza speciale: il piacere della scrittura a mano, l’attesa della risposta e la magia di aprire una busta ricevuta da un amico lontano ✨

🐦 A rendere tutto ancora più speciale c’è Trottapiuma, il piccione postino più veloce del mondo, che vola di scuola in scuola portando messaggi, emozioni e sorrisi.

💙 Grazie agli ideatori del progetto e ai docenti che sostengono e promuovono il valore della scrittura a mano 🖋️

Advertisement

Advertisement

Visite: 140