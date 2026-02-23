I Comitati Pro Palestina Siciliani ad Enna

Domenica 22 febbraio si sono Incontrati ad Enna i rappresentanti dei comitati Pro Palestina della Sicilia.

Presenti anche rappresentanti del Global Movement to Gaza, di BDS e di tante realtà locali che hanno svolto attività di sensibilizzazione, informazione e mobilitazioni di piazza nelle principali città della Sicilia nei mesi scorsi

Sono le stesse organizzazioni che dato supporto agli equipaggi delle navi della Global Sumud Flotilla che sono partite dai porti siciliani.

I lavori sono iniziati con il saluto di Faris Said, il palestinese che in questi giorni si trova in Sicilia per l’avvio di alcuni progetti di cooperazione tra associazioni ennesi e della Cisgiordania.

Said ha ringraziato a nome del popolo palestinese tutti i presenti per il grande impegno profuso nei mesi passati e per le nuove attività che sono in programma nel prossimo futuro, sottolineando l’importanza delle manifestazioni di solidarietà che danno conforto e speranza al popolo palestinese che si sente isolato ed emarginato anche nelle decisioni che riguardano direttamente il suo futuro.

La riunione è proseguita con una disamina sulla situazione attuale della Palestina, sulla finta tregua che ha solo prodotto l’illusione dello stop delle violenze, mentre i palestinesi continuano ad essere uccisi, le loro case confiscate e il governo israeliano modifica le leggi sulla titolarità delle proprietà immobiliari in Cisgiordania per favorire l’esproprio dei terreni e l’espansione degli insediamenti dei coloni.

È stato affrontato anche il tema della scandalosa nascita del Board of Peace che da un lato mortifica le istituzioni internazionali e l’Onu, dall’altro registra la sostanziale assenza dei palestinesi nella pianificazione del loro futuro, il che di fatto mette a nudo le vere finalità di questa aggregazione di paesi che mirano ad occupare i territori palestinesi a fini speculativi.

La riunione è proseguita con una serie di proposte relative ad una più efficiente organizzazione del coordinamento regionale, la nascita di diversi gruppi di lavoro tra cui uno dedicato ad una più efficace e capillare informazione e un altro alla organizzazione delle nuove iniziative che vedranno la luce nella prossima primavera.

Advertisement

Advertisement

Visite: 163