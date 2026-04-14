Domenica prossima, lungo La Via dei piccoli borghi, un cammino ad anello di 15 km, la seconda tappa sarà Cacchiamo, frazione di Calascibetta, con la sua Villa Masseria Bongiorno, da cui ebbe origine la borgata, e il Geopark Center Leonardo Macaluso, dove conoscere la storia geologica della Sicilia e della scogliera corallina che caratterizza questo territorio, toccandola con mano e attraverso suggestivi video immersivi. E prima di raggiungere il borgo, la mole di Serra del Vento ci stregherà come ogni volta che vi passiamo sotto, facendoci sentire minuscoli al suo cospetto e irradiando quell’aura di sacralità a cui gli antichi la consacrarono.

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