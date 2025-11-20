Storie correlate

Cooperative agroalimentari e artigiane, Villa D’Amato a Palermo ospita il convegno dell’UNCI “Le delizie di Sicilia in festa”

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Caltanissetta, grande successo per la prima della Stagione Nazionale del Teatro Regina Margherita: pubblico entusiasta per Enigma con Peppino Mazzotta

Riccardo Novembre 20, 2025 0

I Grant You Refuge La mostra internazionale su Gaza promossa da Agrigento per la Palestina sabato 22 novembre alle ore 18 al Centro Pier Paolo Pasolini in via Atenea 123, Agrigento

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Ultime notizie

Viabilità di domenica 23 dicembre in vista della partita Enna – Reggina

Riccardo Novembre 20, 2025 0
incidente 1

I vigili del fuoco del comando di Enna sono impegnati nella A19 in direzione Palermo per un incidente stradale.

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Finanziaria, Caronia: “Mobilità assistita per i disabili nei porti siciliani

Riccardo Novembre 20, 2025 0
matale pro loco

Gli eventi natalizi della Pro Loco Enna

Riccardo Novembre 20, 2025 0