Gli eventi natalizi della Pro Loco Enna

La Pro Loco Proserpina Enna anche nel 2025 si appresta ad organizzare attività natalizie rivolte sia ai soci che a tutta la cittadinanza, attività culturali, ludiche, per bambini e degustazioni, racchiudendo tutti gli eventi in un “contenitore” che abbiamo chiamato “EnNatale in Pro Loco”. La Prima iniziativa è il 12 Dicembre, quando i soci della Pro Loco si incontreranno presso un noto ristorante di Enna per scambiarsi gli auguri in una serata gioiosa e divertente allietata dalla musica di Salvo Legname e la simpatia del “Mago Plip” , cabarettista che arriva direttamente dalla trasmissione tv “Sicilia Cabaret”. Il secondo appuntamento sarà il 13 Dicembre all’interno del Circolo Pro Loco con la tradizionale degustazione della Cuccia, prepara dai soci volontari e distribuita a tutti coloro che vorranno venire ad assaggiare un piatto della tradizione condito in diversi modi per soddisfare tutti i palati, il pomeriggio sarà allietato da musica natalizia; domenica 14 Dicembre, all’interno della Chiesa di San Giuseppe, con la collaborazione del Collegio dei rettori delle confraternite ennesi e Padre Giacomo vivremo la storia del Natale in una chiave diversa, ci sarà un Cantastorie che racconterà la Natività attraverso racconti e canti tradizionali. Per chi ha spirito creativo e vuole riempire le festività di colori e fantasia, il 15 Dicembre, all’interno del circolo Pro Loco ci sarà un laboratorio creativo “Addobba la tua tavola per Natale” curato dai nostri volontari e dedicato a tutti i soci che vorranno imparare a trasformare la tavola e la casa in un ambiente Natalizio, allegro e colorato; il 19 Dicembre, sempre all’interno dei nostri locali a Palazzo Grimaldi, abbiamo organizzato una tombolata per trascorrere un pomeriggio in compagnia, allegria e far prevalere lo spirito dell’amicizia e del Natale con ricchi premi messi a disposizione da volontari e commercianti. In questo lungo week end in pro loco anche il 20 e il 21 Dicembre saranno pieni di gioia ed emozioni, Babbo Natale aspetterà i bambini con caramelle, merendine e gli elfi aiuteranno i bambini a scrivere le letterine, inoltre, per chi vorrà, sarà possibile, grazie alla collaborazione con Piernunzio Casano, avere un calendario con la foto del proprio figlio insieme a Babbo Natale. Il 27 Dicembre un altro evento in collaborazione con il collegio dei rettori delle confraternite ennesi e Don Salvatore Rindone, abbiamo organizzato un concerto Gospel, tipico della tradizione natalizia, nella chiesa di San Tommaso, il coro “Seeds of Faith” allieterà il sabato sera con le voci del Natale. Le attività per i bambini si concluderanno il 28 Dicembre con il teatrino delle marionette “Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana” di Agata Cammarata, con merenda, giochi e trucca bimbi, un pomeriggio interamente dedicato al divertimento dei più piccoli nel classico spirito del Natale. Il 4 Gennaio saluteremo le festività Natalizie con una Tombola al circolo Pro Loco con musica dal vivo, degustazione di buccellati e tanto divertimento. Durante i nostri eventi in città ci saranno le “Babbonataline” che porteranno ai più piccoli, ma anche agli adulti, caramelle e spirito natalizio. E importante ricordare che le nostre attività saranno gratuite ed aperte a tutta la cittadinanza, ma, per le attività che si svolgeranno all’interno del circolo Pro Loco è importante la prenotazione.

