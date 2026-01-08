Giustizia: “Respingere una riforma che nulla ha a che vedere col funzionamento della giustizia ma che invece punta ad assoggettare la magistratura alla politica”

Oggi conferenza stampa del comitato regionale della società civile per il No al referendum

Palermo, 8 gen- “La riforma Nordio non dà risposte ai problemi della giustizia, non punta a costruire una giustizia che garantisca i diritti dei cittadini ma ha lo scopo subdolo di gestire politicamente la magistratura, stravolgendo la Costituzione che garantisce l’equilibrio tra i poteri. Per questo va respinta votando No al referendum costituzionale”. Entra nel vivo in Sicilia la campagna del Comitato regionale della società civile per il No al referendum costituzionale sui temi della giustizia. Oggi, nella sede di Legambiente Sicilia, i rappresentanti del Comitato hanno presentato le ragioni del No e annunciato un percorso che punta all’apertura di un dibattito pubblico sulla giustizia e sulla necessità di confermare i principi della Carta Costituzionale. “L’intenzione chiara alla base della riforma – ha detto Daniela Ciancimino, co-presidente del Centro nazionale di azione giuridica di Legambiente, nominata oggi portavoce del Comitato -è l’intenzione politica di chi intende anche con questo strumento sbilanciare i poteri dello Stato, modificando la Costituzione”. Nel corso del dibattito è stato evidenziato che la riforma non dà risposte ad esempio sul tema dei tempi della giustizia o su quello del sovraffollamento delle carceri. E che si tratta di una riforma scaturita da una iniziativa unilaterale del governo, senza confronto e senza capacità di ascolto. Ampio il ventaglio di soggetti che compongono il comitato regionale : Acli, Ali, Anpi, Arci, Articolo 21, Auser, Cgil, Federconsumatori, Legambiente, Libera, Memoria e Futuro, Movimento per l’acqua pubblica, Uisp. Ognuno porta dentro l’iniziativa la propria esperienza e il proprio campo di azione. Tutti chiedono il rispetto della Costituzione a garanzia di libertà e democrazia. Oggi è intervenuto anche il rappresentante del Comitato referendario Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il No al referendum. Si apre dunque anche la strada della collaborazione tra diversi Comitati referendari, a sostegno della raccolta delle firme e perché si affermi il No al referendum. Sono in via di costituzione in questi giorni anche comitati al livello provinciale

