Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: Cgil Sicilia, si riparta dal lavoro e dalla creazione di pari opportunità

Palermo, 25 nov- “ll contrasto alla violenza di genere deve avere tra le sue azioni fondamentali la creazione per le donne di opportunità di lavoro e un stato sociale che le sostenga, per dare loro autonomia e la forza di sottrarsi a situazioni di vessazione e violenza spesso associate a soggezione psicologica dovuta a dipendenza economica. Solo la creazioni di effettive condizioni di parità si può ripartire per una rivoluzione culturale che veda prevalere il dialogo, la collaborazione, il rispetto e relazioni affettive fondate sullo scambio reciproco e non sulla dipendenza”: lo dicono Gabriella Messina, segretaria confederale Cgil Sicilia d Elvira Morana, responsabile della Cgil per le politiche di genere nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Basta agire sull’emergenza- aggiungono- il contrasto alla violenza di genere deve diventare una priorità nelle scelte politiche sia al livello nazionale che regionale, con un’azione che punti alla prevenzione. E’ inconcepibile – sottolineano Messina e Morana- che l’osservatorio e la cabina di regia regionali non siano ancora operativi, nonostante le nostre sollecitazioni al governo, rendendo peraltro impossibile una lettura puntuale del fenomeno in assenza di dati”.

Tante le iniziative organizzate dal sindacato nelle varie città siciliane, per questa giornata ( vedi foto). “E’ facile vedere- osservano le due esponenti sindacali- come spesso le donne vittime di violenza, in una società sempre più distopica, siano donne inoccupate, anziane dipendenti dal marito, o giovani donne che hanno ‘ osato’ andare avanti scatenando quella che potremmo definire ‘ invidia di genere’. E’ chiaro sottolineano – Messina e Morana- che sono tante le azioni necessarie per una società che metta al bando la violenza, a partire da quella su done e minori, una società più giusta. E tra queste c’è il lavoro da fare contro il disagio sociale e per una società inclusiva in cui tutte e tutti abbiano stesse opportunità e stessi diritti. Si capisce che la strada da fare è tanta”.

Advertisement

Visite: 75