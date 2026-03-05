GdiF ROAN PALERMO: LA GUARDIA DI FINANZA ALLA 24a EDIZIONE DI NAUTA.

SICILIA

Sintesi

La Guardia di Finanza partecipa, con l’allestimento di uno stand espositivo, all’importante salone nautico in corso di svolgimento a Misterbianco.

Comunicato

La Guardia di Finanza partecipa, con l’allestimento di uno stand espositivo, all’importante salone nautico in corso di svolgimento a Misterbianco che, con la partecipazione di oltre 1000 espositori distribuiti su una superficie di oltre 27 mila mq, rappresenta un appuntamento sempre più attrattivo per professionisti e appassionati del settore.

Il Corpo è presente all’evento con uno spazio espositivo dedicato, dove sono illustrati mezzi e tecnologie in dotazione alle fiamme gialle, tra cui droni aerei impiegati nelle attività di sorveglianza e monitoraggio degli spazi marittimi, quali strumenti che rafforzano ulteriormente la capacità operativa nel controllo del mare e delle coste.

All’apertura della manifestazione, vetrina straordinaria per un comparto che nel Sud Italia cresce in modo esponenziale, è intervenuto il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. L’Autorità ha visitato l’esposizione delle fiamme gialle che pone, al centro dell’iniziativa, le attività svolte dai finanzieri, sottolineando l’importanza strategica dell’attività del Corpo per la sicurezza e lo sviluppo del sistema Paese.

Nel corso della manifestazione, che si terrà sino all’08 marzo p.v., le Fiamme Gialle illustreranno il ruolo del comparto aeronavale, evidenziando le principali funzioni istituzionali affidategli ed, in primo luogo, il contrasto ai traffici illeciti via mare, la repressione del contrabbando e del traffico di sostanze stupefacenti, la tutela dell’economia legale nonché la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse pubbliche connesse al demanio marittimo.

L’evento rappresenta un’importante occasione per far conoscere ai cittadini e agli operatori del settore nautico le competenze e alle specialità operative del comparto aeronavale della Guardia di Finanza che, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016, è divenuta l’unica Forza di polizia operante sul mare per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

