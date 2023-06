GDF CALTANISSETTA: CELEBRAZIONE DEL 249°

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI

FINANZA

Proseguono le celebrazioni per il 249° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia

di Finanza. Dopo la cerimonia tenutasi a Roma presso il Comando Generale del Corpo lo

scorso 21 giugno e quella tenuta presso la sede del Comando Interregionale dell’Italia Sud-

occidentale nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha organizzato una

serie di iniziative che culmineranno la sera del 26 giugno p.v. a Gela, presso il parco urbano

dove insistono le “Mura Timoleontee”, ove avrà luogo il concerto della Banda Musicale del

Corpo appositamente giunta a pieno organico da Roma, che intratterrà il pubblico con brani

ispirati alla tradizione siciliana. Tale spettacolo, organizzato unitamente al Comune di Gela

e con il supporto di ENI, costituisce un ponte ideale tra le celebrazioni del 249° Anniversario

di vita del Corpo e l’80° Anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia, le cui prime vittime sono

state proprio alcuni finanzieri in servizio nella provincia. L’ingresso al concerto è gratuito a

partire dalle 19.15.

Ulteriore motivo di celebrazione per le fiamme gialle nissene in questo 249° Anniversario di

fondazione del Corpo è costituito dalla presenza del Comandante della Tenenza di

Mussomeli, Lgt. CS. Maurizio Salvatore Imbesi alla cerimonia tenutasi a Roma, nel corso

della quale l’ispettore, tra i 6 migliori comandanti di Reparto in Italia, è stato premiato dal

Comandante Generale della Guardia di Finanza con la seguente motivazione: “per aver

operato quale Comandante di Reparto territoriale con lodevole spirito di sacrificio

contribuendo a garantire la tutela della legalità economico-finanziaria nella circoscrizione di

competenza. La meritoria azione di comando permetteva al Reparto di conseguire brillanti

risultati operativi, suscitando l’apprezzamento delle Istituzioni e della cittadinanza. La

ricompensa costituisce un segno di apprezzamento del quotidiano contributo di tutti i

comandanti di Reparto isolato, che in prima linea, assicurano costantemente il controllo

economico del territorio a tutela dei cittadini”. Un ulteriore riconoscimento al lavoro e al

sacrificio delle Fiamme Gialle della provincia di Caltanissetta che, senza clamori e necessità

di apparire, lavorano tutti i giorni per la sicurezza economico-finanziaria della nostra

provincia.

Proprio a conferma dell’azione svolta dalla Guardia di Finanza nel nostro territorio, di

seguito, si elencano i principali risultati conseguiti in ambito provinciale dalle fiamme gialle

nissene da gennaio 2022 ad oggi, che assumono un particolare rilievo a livello regionale e

nazionale.

Nel periodo in riferimento, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha eseguito 1.110 interventi

ispettivi e oltre 250 indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni

della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese,

destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio a tal riguardo, nel corso del 2023 sono

stati stipulati 4 protocolli con altrettanti comuni della provincia, finalizzati a lavorare

congiuntamente sui progetti finanziati con il PNRR al fine di evitare ogni tentativo di frode.

Nel contrasto alle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale le fiamme gialle nissene

hanno eseguito 336 interventi che hanno permesso di constatare oltre 83,3 milioni di euro

di elementi di reddito sottratti a tassazione e circa 29 milioni di euro di imposte evase.

Tale attività di contrasto all’evasione fiscale, la cui riduzione rappresenta uno dei

presupposti dell’erogazione dei fondi PNRR da parte delle Istituzioni comunitarie, ha

condotto, da ultimo, alla constatazione in capo a un solo contribuente di oltre 20

milioni di euro di imposte evase. In aggiunta, per la prima volta in questa provincia, sono

stati avviate importanti attività di cooperazione amministrativa con Autorità fiscali estere al

fine di acquisire dati utili al recupero di imposte nel nostro Paese.

Gli interventi ispettivi hanno altresì permesso di individuare 78 operazioni finalizzate alle

indebite compensazioni ed altri illeciti relativi ai crediti d’imposta e rilevare

compensazione di crediti inesistenti per oltre 1,1 milioni di euro.

Scoperti 32 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo

completamente sconosciuti al fisco (alcuni dei quali operanti attraverso piattaforme di

commercio elettronico) e 121 lavoratori in “nero” o irregolari, verbalizzando 69 datori di

lavoro. Denunciati 6 soggetti per caporalato di cui 1 tratto in arresto.

I soggetti complessivamente denunciati per reati tributari sono 57, di cui 4 tratti in

arresto.

Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di circa

10 milioni di euro. Sono state avanzate 4 proposte di cessazione della partita Iva e di

cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili

di grave pericolosità fiscale

In materia di accise sono stati eseguiti 24 interventi nonché 2. 708 controlli in materia di

corrispettivi telematici, sulla circolazione delle merci e gli indici di capacità

contributiva, rilevando irregolarità nel 40% dei casi.

I controlli a contrasto del gioco e le scommesse illegale sono stati complessivamente 39

di cui 11 irregolari; verbalizzati 71 soggetti di cui 3 denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Nel comparto della tutela della spesa pubblica, orientata a vigilare sul corretto utilizzo

delle risorse nazionali e dell’Unione europea per la realizzazione di interventi a sostegno di

imprese e famiglie, i reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Caltanissetta hanno

eseguito oltre 700 interventi. Segnalate condotte di danno erariale per 193 milioni di

euro, di cui 1,7 milioni accertati nel settore sanitario, che hanno permesso la

segnalazione alla Corte dei Conti di 145 persone, dei quali 30 denunciati all’Autorità

Giudiziaria, tra i quali 25 Pubblici Ufficiali.

Gli interventi volti a verificare il regolare accesso alle prestazioni sociali sono 271, di cui

252 in materia di Reddito di Cittadinanza. Sono stati denunciati 159 soggetti

responsabili di una frode accertata per complessivi 1,6 milioni di euro.

Nel contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, le fiamme gialle

nissene hanno eseguito 72 interventi che hanno portato alla denuncia di 37 persone, di

cui 12 tratte in arresto per indebite ingerenze nella gestione di aziende agricole sottoposte

ad amministrazione giudiziaria, contestando i reati di furto ed estorsione aggravata dal

metodo mafioso. Sequestrati beni per un valore di oltre 3,6 milioni di euro.

Sono stati eseguiti accertamenti patrimoniali nei confronti di 227 soggetti che hanno

permesso di proporre all’autorità Giudiziaria competente sequestri di beni e somme

per complessivi 63,7 milioni di euro; perfezionati sequestri di beni e somme di denaro

per complessivi 150 mila euro; eseguite confische per oltre 75 milioni di euro e

analizzate altresì oltre 150 segnalazioni di operazioni sospette.

A seguito delle richieste pervenute dalle Prefetture, sono stati eseguiti, poi, oltre 1000

accertamenti, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della

documentazione antimafia.

Nel settore a contrasto della detenzione e traffico di stupefacenti sono stati eseguiti 78

interventi, con 7 soggetti segnalati al Prefetto, 25 denunce a piede libero e 17 arresti, di

cui 10 in flagranza di reato, che hanno portato al sequestro complessivo di oltre 16 kg

di stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana. Tali risultati rappresentano un impatto

significativo nel disarticolare sistemi di distribuzione dello stupefacente in questa provincia

e in altri territori della Sicilia, attraverso indagini condotte anche attraverso metodologie di

analisi di rischio e operazioni speciali.

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio

“117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico,

finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul

territorio e dei mezzi navali, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 80

interventi, denunciati 28 soggetti, verbalizzati amministrativamente 21 responsabili e

sottoposti a sequestro circa 80 mila prodotti tra contraffatti, con falsa indicazione del

made in Italy, non sicuri o in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Le fiamme gialle nissene sono intervenute anche a contrasto dei traffici illeciti perpetrati

utilizzando piattaforme web, procedendo al sequestro con contestuale chiusura – a

seguito di apposito provvedimento emesso del GIP di Caltanissetta, di 11 canali Telegram

dedicati ai traffici illeciti, attraverso i quali venivano messi in vendita stupefacenti quali

eroina, cocaina e Gras (meglio nota come la “droga dello stupro”) nonché proposta la

vendita di armi e banconote false, perfezionando pagamenti mediante cryptovalute al

fine di limitarne la tracciabilità.

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e

di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei

militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”. Gli stessi, mediante

personale in possesso dell’abilitazione “Addetto ai servizi di protezione” ovvero “Scorte di

sicurezza” concorre, con le altre Forze di Polizia, anche al delicato servizio di misure di

protezione a favore di Magistrati, Autorità locali e Personalità, a richiesta dell’Autorità di

Governo.

