GANGI; DOMANI SI PRESENTA LIBRO “CENERE” DI VINCENZO GIUSEPPE BALDI, SINDACO DI GAGLIANO CASTELFERRATO

Gangi, 21 Novembre 2025

Sicilia, 2010. Roccaferrata, un piccolo paesino a sud dell’isola, viene sconvolta da un poderoso incendio che distrugge la masseria dei coniugi Ferreri. La vicenda, frettolosamente liquidata verrà tuttavia messa in discussione da un susseguirsi di strane coincidenze. Una fatalità ma che si rivela il fulcro di una rete complessa di vicende.

E’ questa la storia raccontata nel romanzo “Cenere”, scritto da Vincenzo Giuseppe Baldi, sindaco di Gagliano Castelferrato (Enna), che si presenta domani, sabato(22 novembre), alle 17,30, a palazzo Bongiorno a Gangi.

A dialogare con l’autore sarà la dottoressa Lia Murè. L’introduzione e i saluti saranno a cura del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e dell’assessore alla cultura Roberto Franco.

