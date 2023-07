FRATELLI D’ITALIA PUNTA SULLA CRESCITA IN PROVINCIA DI ENNA

Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’alto riscontro di pubblico e contenuti emersi della riunione provinciale svolta ieri ad Enna, in cui è stato presentato ufficialmente agli iscritti al partito e alla dirigenza locale, il nuovo Commissario provinciale, dott. Giorgio Galletta, che così ha commentato: “questa nomina mi riempie di onore e di orgoglio. Ringrazio il Presidente Meloni, l’On. Donzelli, il Coordinatore Regionale Sen. Salvo Pogliese, ed i vertici territoriali di Fratelli d’Italia, On. Eliana Longi e On. Elena Pagana, per avere creduto in me. Mi attende un compito arduo ma entusiasmante; sono certo che da oggi Fratelli d’Italia sarà protagonista, riconquistando nella Provincia di Enna il ruolo che tradizionalmente ha sempre avuto.”

Il Senatore Salvo Pogliese, Coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia Orientale ha rimarcato la volontà di crescita e gli ottimi risultati di FdI nell’ennese: “sono molto felice nel vedere una sala così gremita e all’ interno della quale si respira uno splendido ritrovato entusiasmo. Complimenti di cuore a Giorgio Galletta per la generosità con cui sta servendo il nostro partito e un ringraziamento affettuoso a Carmelo Barbera che ha portato alta la bandiera del nostro partito in momenti molto più difficili di questo. Oggi, insieme a Eliana Longi e ad Elena Pagana, possiamo imboccare un percorso di radicamento territoriale di fondamentale per il nostro partito”.

“Ringrazio i vertici regionali del partito e il Senatore Salvo Pogliese, per la nomina di Giorgio Galletta, che da dirigente regionale è sempre stato vicino ed attento alle dinamiche della provincia di Enna, consigliandoci, supportandoci e non facendo mai mancare il suo prezioso contributo di esperienza politica. La massiccia presenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti, provenienti da tutti i comuni dell’ennese, conferma che è stata la scelta giusta”, ha commentato la parlamentare ennese On. Eliana Longi, mentre l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, On. Elena Pagana ha parlato di “un importante incontro che segna un nuovo percorso in fratelli d’Italia che si farà trovare pronta alle sfide che verranno. Abbiamo fatto il punto sulle azioni che ci hanno visti protagonisti al governo della regione e della nazione, definendo i principi della nuova e necessaria organizzazione territoriale”.

Significava è stata la presenza di numerosi giovani, ai quali il dott. Galletta ha anticipato la volontà di realizzazione di un grande evento giovanile di FdI ad Enna, nel settembre prossimo, con la partecipazione dell’On. Chiara La Porta.

