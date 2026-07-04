Nicosia, la consigliera Arianna De Luca confermata componente ANCI Giovani Sicilia e referente provinciale di Enna nella Commissione regionale per le Politiche Giovanili

Rinnovato un importante riconoscimento istituzionale per la consigliera comunale di Nicosia, Arianna De Luca, confermata componente di ANCI Giovani Sicilia e referente provinciale di Enna all’interno della Commissione regionale per le Politiche Giovanili di ANCI Sicilia.

La riconferma, che arriva dopo la sua rielezione in Consiglio comunale, rappresenta un significativo attestato di fiducia per il lavoro svolto nel precedente mandato. In questi anni, infatti, De Luca ha contribuito attivamente al rafforzamento della rete delle politiche giovanili a livello provinciale e regionale, promuovendo il dialogo tra gli amministratori locali e favorendo la condivisione di progettualità rivolte alle nuove generazioni.

ANCI Giovani è la consulta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani che riunisce e rappresenta i giovani amministratori italiani. Attraverso iniziative di formazione, confronto e networking, l’organismo punta a valorizzare la nuova classe dirigente locale, sostenendo il ruolo dei giovani impegnati nelle amministrazioni comunali.

La Commissione regionale per le Politiche Giovanili di ANCI Sicilia ha invece il compito di elaborare proposte, iniziative e progetti dedicati ai giovani, promuovendo il confronto tra gli amministratori con delega alle politiche giovanili e contribuendo alla definizione delle linee programmatiche dell’associazione a livello regionale.

Nel suo ruolo di referente provinciale, Arianna De Luca continuerà a coordinare gli amministratori della provincia di Enna con delega alle politiche giovanili, rafforzando la collaborazione tra i Comuni e favorendo la diffusione di buone pratiche, opportunità e progettualità condivise a beneficio dei giovani del territorio.

«Ringrazio il coordinatore regionale di ANCI Giovani Sicilia, Luciano Marino, e il coordinatore della Commissione regionale, Simone Digrandi, per la rinnovata fiducia accordatami. Essere nuovamente nominata in entrambi gli organismi è motivo di grande orgoglio e rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione il lavoro avviato. Continuerò a collaborare con gli amministratori del territorio affinché la rete tra i Comuni dell’ennese diventi sempre più fattiva, favorendo iniziative condivise e offrendo ai giovani opportunità concrete di crescita e partecipazione», ha dichiarato la consigliera De Luca.

Continua De Luca dichiarando “sono diverse le iniziative che abbiamo avviato e che porteremo avanti proponendole alle varie amministrazioni locali dell’ennese, fiduciosi di una sinergica e fattiva collaborazione che miri a concretizzare azioni che promuovano la crescita dei giovani della provincia di Enna”.

La consigliera Arianna De Luca è stata rieletta nel consiglio comunale di Nicosia in occasione delle ultime elezioni amministrative del 24-25 maggio con 655 preferenze.

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