Giovani Democratici: Sicilia. Emorragia di giovani: Giovani Dem e Pd lanciano la campagna “dove nasci conta”, il 7 a catania la prima tappa

Sicilia. Emorragia di giovani: Giovani Dem e Pd lanciano la campagna “dove nasci conta”, il 7 a catania la prima tappa

Palermo, 3 luglio 2026 – Centomila giovani siciliani fuggiti in cinque anni: i Giovani Democratici e il PD Siciliano aprono la campagna regionale “Dove Nasci Conta” contro lo spopolamento.

Il lancio si terrà a Catania martedì 7 luglio, alle ore 18 a Palazzo Scammacca, con la partecipazione della segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e dei vertici regionali del PD. Dopo la prima tappa, il tour di lancio proseguirà a Enna e a Palermo.

“Mentre l’Isola si dissangua, il governo regionale continua ad essere inerme– dichiara Marco Greco, segretario regionale dei GD e coordinatore della campagna – incapace di offrire una prospettiva politica ai giovani siciliani. La nostra campagna è una sfida a Schifani”.

“La nostra campagna politica in vista delle regionali parte da qui, dall’ascolto dei giovani – afferma Anthony Barbagallo, segretario PD Sicilia – con una grande mobilitazione estiva che coinvolgerà decine di circoli in tutta l’isola”.

In totale, previste oltre venti tappe nel solo mese di luglio, nei prossimi giorni il calendario completo.

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