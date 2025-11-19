Storie correlate

Corpo Forestale, Siad-Csa-Cisal scrive al Prefetto di Palermo: “Immobilismo inaccettabile, va tutelato il personale”

Riccardo Novembre 19, 2025 0

Nuovo sequestro di un mezzo Interbus: FAISA CISAL chiede intervento urgente dell’Assessore

Riccardo Novembre 19, 2025 0

LIBERSIND CONFSAL SU SCIOPERO PRIMA TEATRO MASSIMO CON FIALS CISAL E UILCOM UIL “PROTESTA PER IL PROFONDO DISAGIO: NON BASTA L’ASCOLTO, SERVONO RISPOSTE”

Riccardo Novembre 18, 2025 0

Nelle librerie il libro di Luca Alerci Viaggio nell’Appennino siciliano

Riccardo Novembre 19, 2025 0
Progetto INSIDE – I giovani e le dipendenze patologiche, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: le studentesse dell’Università degli Studi di Enna “Kore” discutono sulla prevenzione delle dipendenze (da sostanze e da comportamenti) nelle scuole siciliane.

Riccardo Novembre 19, 2025 0
FP Uil Enna: Giuseppe Adamo “Condividiamo le valutazioni dell’Assessore al Personale del Comune di Enna, Vasapollo, in merito alla situazione che si è venuta a creare agli ASU

Riccardo Novembre 19, 2025 0

Consorzi di bonifica, al via le stabilizzazioni. Sammartino: «Più servizi per le imprese agricole e maggiore stabilità per i lavoratori»

Riccardo Novembre 19, 2025 0