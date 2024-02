FORMARSI PER DIVENTARE IMPRENDITORE/IMPRENDITRICE IN SICILIA

YISU-SICILIA è il percorso di accompagnamento all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità

promosso dall’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana in

accordo istituzionale con l’Ente Nazionale per il Microcredito, per i destinatari del Programma

Regionale FSE + 2021/2027.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

❖ L’obiettivo del progetto Yes I Start Up Sicilia è quello di accompagnare i destinatari

coinvolti nel percorso formativo nello sviluppo delle proprie attitudini imprenditoriali, in

modo da consentire loro, grazie all’acquisizione di conoscenze e metodologie, di

strutturare in maniera compiuta la propria idea imprenditoriale formalizzandola in un

business plan.

❖ Inoltre, i partecipanti saranno guidati nell’esame delle misure di agevolazione nazionali

e/o regionali e assistiti nella predisposizione dell’ulteriore documentazione necessaria

per la presentazione della domanda di finanziamento.

DESTINATARI

❖ Residenti in Sicilia

✓ La candidatura è aperta esclusivamente a residenti in Sicilia

❖ Disoccupati/inoccupati:

✓ non svolgono attività lavorativa e/o non sono titolari di partita IVA attiva;

✓ non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta

al registro delle imprese e attiva;

❖ Persone con disagio:

✓ non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva ovvero sono

lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a

un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;

✓ non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta

al registro delle imprese e attiva.

❖ Persone destinatarie di politiche passive (CIG)

✓ Sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo

determinato o a tempo parziale, che abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali

in costanza di rapporto di lavoro.

CONCLUSIONI

Il progetto Yes I Start Up rappresenta un’importante opportunità per i residenti in Sicilia che

desiderano avviare un’impresa.

Il percorso formativo e di accompagnamento proposto dal progetto (totalmente gratuito) offre

infatti ai partecipanti tutte le competenze e le conoscenze necessarie per realizzare il proprio

progetto imprenditoriale e accedere ai finanziamenti disponibili.

Per INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

MRC Retail (soggetto attuatore)

info@mrcretail.com

Referente: Maria Rosa Bellomo (tel. 335.6280504

Visite: 92