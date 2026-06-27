Lavoro: parte il secondo master in “Coaching x Pharmacist”

Quest’anno è aperto a 30 giovani farmacisti di tutta la Sicilia

Domani alle 16,30 allo Steri si presentano iniziativa e bando

Palermo, 26 giugno 2026 – Lavoro: si forma a Palermo la nuova classe dirigente della farmacia italiana, competente non solo in questioni professionali e sindacali, ma anche in innovazione, tecnologie, IA, evoluzione del ruolo del farmacista nel Servizio sanitario nazionale, nel sociale e nel territorio in cui opera, in comunicazione e relazioni con le istituzioni, nelle regole delle politiche sanitarie.

Dopo il successo della prima edizione del Master Executive biennale in “Coaching x Pharmacist” avviata a Palermo nel 2023, Federfarma Palermo e Ordine dei farmacisti di Palermo, in collaborazione con l’Università di Palermo e con docenti dell’Università di Torino, lanciano ora la seconda edizione della Masterclass biennale con frequenza obbligatoria che, novità di quest’anno, è aperta anche a giovani farmacisti di tutte le altre province siciliane.

Domani, 27 giugno, alle ore 16, a Palermo, presso Palazzo Steri, sede del Rettorato universitario, saranno presentati l’iniziativa e il bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Interverranno, fra gli altri, Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo; Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia; Roberto Lagalla, sindaco metropolitano di Palermo; Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo; i docenti delle Università di Palermo e Torino che gestiranno il Master e vari rappresentanti istituzionali del settore sanitario.

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