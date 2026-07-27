Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più Trainano servizi e costruzioni In ripresa l’artigianato (+5mila) Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno, ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%). A Enna lo 0.14%
Imprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più
Trainano servizi e costruzioni
In ripresa l’artigianato (+5mila)
Un terzo della crescita si concentra nel Mezzogiorno,
ma il Centro registra il tasso di sviluppo più elevato (+0,64%).
Roma, 23 luglio 2026 – Il secondo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema imprenditoriale italiano. Tra aprile e giugno il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese è positivo per 32.709 unità, risultato di 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il tasso di crescita si mantiene al +0,56%, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate. Nel corso del trimestre, le imprese artigiane hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di +5.201 unità e un tasso di crescita del +0,43%, portando lo stock totale a 1.226.925 imprese.
Questi i dati che emergono da Movimprese, l’analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Tutti i dati sono disponibili su http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili dalla dashboard interattiva.
Un’Italia a due velocità: si espandono servizi e costruzioni, in stallo la manifattura
Nel complesso, il secondo trimestre conferma un sistema imprenditoriale che si mantiene su un percorso di espansione in linea con lo scorso anno, ma lo fa con una crescita sostenuta soprattutto dai servizi e dalle costruzioni, mentre i comparti tradizionali continuano a rallentare. Da una parte crescono le imprese più strutturate, i servizi ad alta intensità professionale, quelli alla persona e le costruzioni; dall’altra – pur mantenendo un saldo positivo – continuano a mostrare segnali di debolezza alcuni comparti tradizionali come l’agricoltura e l’industria manifatturiera.
La crescita del trimestre è sostenuta soprattutto dai servizi e dalle costruzioni. Tra i servizi, spiccano le attività finanziarie e assicurative (+1,91% pari a 2.868 unità in più) seguite dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,59% e +4.059 unità) e dalle attività amministrative e servizi di supporto (+1,13% e 2.577 unità in più). In termini assoluti, dopo le costruzioni (+5.369 imprese nel periodo), spiccano i servizi di alloggio e ristorazione (+4.851 unità, +1,07%) e le attività immobiliari (+3.191 unità, +0,96%). Sull’altro versante, le attività manifatturiere crescono appena dello 0,10% (483 imprese in più) e l’agricoltura, silvicoltura e pesca si ferma a +0,23% (+1.549 unità).
Questo dualismo tra comparti innovativi/servizi e attività tradizionali trova una corrispondenza ancora più netta all’interno del comparto artigiano: La crescita dell’artigianato è infatti quasi interamente sorretta dalle costruzioni e dalle altre attività di servizi (riparazioni, manutenzione e fornitura di servizi alla persona). Quasi una nuova impresa artigiana su due rientra nel perimetro dell’edilizia (+2.660 imprese), mentre 1.473 imprese artigiane operano nei servizi alla persona oggi più richiesti: dalle riparazioni e manutenzione di beni personali e per la casa ai servizi per il benessere e quelli per la cura degli anziani. Sul fronte opposto, la manifattura continua a perdere terreno (-289 unità).
Il territorio: il Sud guida i numeri assoluti, ma è il Centro a correre più veloce
La crescita coinvolge tutte le macroaree del Paese, ma con intensità diverse. In termini assoluti, il Sud e le Isole guidano la graduatoria con un incremento di 11.129 imprese, seguiti da Nord-Ovest (+8.121) e Centro (+7.730). Se si guarda invece al tasso di crescita trimestrale, l’area geografica più dinamica risulta il Centro (+0,64%), trainata dalla performance migliore del Lazio (+0,73%) e della Toscana (+0,60%). A seguire si posizionano il Mezzogiorno (+0,56%), il Nord-Est (+0,53%) e il Nord-Ovest (+0,53%). Tra le singole regioni, i tassi di crescita più elevati spettano a Valle d’Aosta (+0,86%), Lazio (+0,73%), Abruzzo (+0,71%) e Campania (+0,71%).
Nell’artigianato, il primato in termini assoluti spetta nettamente al Nord-Ovest (+1.575 saldi) e al Nord-Est (+1.294 saldi). In termini relativi è però il Centro Italia a spiccare per dinamismo, con un tasso di crescita del +0,44% – quasi il triplo rispetto al debolissimo +0,17% dello stesso periodo del 2025.
Società di capitali: il vero motore della crescita
L’analisi per forme giuridiche conferma una tendenza ormai consolidata: le società di capitali restano la componente più dinamica del tessuto imprenditoriale italiano. Con un saldo positivo di 19.861 unità (frutto di 30.189 iscrizioni e sole 10.328 cessazioni) mettono a segno un tasso di crescita dell’1,00%. Le imprese individuali crescono di 13.120 unità (+0,46%). Prosegue la flessione delle società di persone, che chiudono il trimestre in territorio negativo, con un saldo di -611 attività (-0,08%): è l’unica forma giuridica in contrazione.
***
Riepilogo dei dati principali
Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, del saldo e del tasso di crescita nel II trimestre dell’anno
|ANNO
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldi
|Tasso di
Crescita
|Totale imprese
|di cui artigiane
|Totale imprese
|di cui artigiane
|Totale imprese
|di cui artigiane
|Totale imprese
|Imprese artigiane
|2017
|92.485
|22.104
|56.682
|18.938
|35.803
|3.166
|0,59%
|0,24%
|2018
|92.631
|22.272
|60.820
|19.861
|31.118
|2.411
|0,52%
|0,18%
|2019
|92.150
|24.591
|62.923
|20.682
|29.227
|3.909
|0,48%
|0,30%
|2020
|57.922
|18.943
|38.067
|12.487
|19.855
|6.456
|0,33%
|0,50%
|2021
|89.089
|21.722
|43.861
|13.995
|45.228
|7.727
|0,74%
|0,60%
|2022
|82.603
|23.156
|50.197
|15.897
|32.406
|7.259
|0,54%
|0,57%
|2023
|79.277
|22.232
|50.991
|16.072
|28.286
|6.160
|0,47%
|0,49%
|2024
|81.456
|21.506
|51.967
|16.792
|29.489
|4.714
|0,50%
|0,37%
|2025
|80.205
|21.148
|47.405
|16.542
|32.800
|4.606
|0,56%
|0,37%
|2026
|83.169
|21.542
|50.460
|16.341
|32.709
|5.201
|0,56%
|0,43%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – II trimestre 2026
Totale imprese e di cui imprese artigiane
|Forme giuridiche
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo II trim. 2026
|Stock al 30.06.2026
|Tasso di crescita II trim. 2026
|Tasso di crescita II trim. 2025
|
TOTALE IMPRESE
|Società di capitali
|30.189
|10.328
|19.861
|1.995.010
|1,00%
|1,03%
|Società di persone
|3.844
|4.455
|-611
|788.652
|-0,08%
|-0,04%
|Imprese individuali
|47.926
|34.806
|13.120
|2.872.274
|0,46%
|0,43%
|Altre forme
|1.210
|871
|339
|167.927
|0,20%
|0,19%
|TOTALE
|83.169
|50.460
|32.709
|5.823.863
|0,56%
|0,56%
|IMPRESE ARTIGIANE
|Società di capitali
|2.596
|1.678
|918
|117.027
|0,79%
|0,71%
|Società di persone
|899
|1.601
|-702
|156.477
|-0,45%
|-0,34%
|Ditte individuali
|18.017
|13.005
|5.012
|950.590
|0,53%
|0,45%
|Altre forme
|30
|57
|-27
|2.831
|-0,94%
|-0,16%
|TOTALE
|21.542
|16.341
|5.201
|1.226.925
|0,43%
|0,37%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – II trimestre 2026
Totale imprese e di cui imprese artigiane
|Area geografica
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo II trim. 2026
|Stock al 30.06.2026
|Tasso di crescita II trim. 2026
|Tasso di crescita II trim. 2025
|
TOTALE IMPRESE
|NORD-OVEST
|23.008
|14.887
|8.121
|1.520.306
|0,53%
|0,58%
|NORD-EST
|14.999
|9.270
|5.729
|1.094.081
|0,53%
|0,51%
|CENTRO
|18.143
|10.413
|7.730
|1.219.367
|0,64%
|0,62%
|SUD E ISOLE
|27.019
|15.890
|11.129
|1.990.109
|0,56%
|0,53%
|ITALIA
|83.169
|50.460
|32.709
|5.823.863
|0,56%
|0,56%
|IMPRESE ARTIGIANE
|NORD-OVEST
|6.944
|5.369
|1.575
|155.203
|0,41%
|0,43%
|NORD-EST
|5.248
|3.954
|1.294
|252.399
|0,45%
|0,41%
|CENTRO
|4.620
|3.554
|1.066
|384.111
|0,44%
|0,17%
|SUD E ISOLE
|4.730
|3.464
|1.266
|435.212
|0,41%
|0,41%
|ITALIA
|21.542
|16.341
|5.201
|1.226.925
|0,43%
|0,37%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – II trimestre 2026
|Regioni
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo II trim. 2026
|Stock al 30.06.2026
|Tasso di crescita II trim. 2026
|Tasso di crescita II trim. 2025
|
TOTALE IMPRESE
|PIEMONTE
|5.708
|3.836
|1.872
|416.694
|0,45%
|0,45%
|VALLE D’AOSTA
|194
|91
|103
|12.046
|0,86%
|0,57%
|LOMBARDIA
|15.035
|9.574
|5.461
|935.544
|0,58%
|0,66%
|TRENTINO A. A.
|1.550
|841
|709
|114.306
|0,62%
|0,65%
|VENETO
|6.167
|3.922
|2.245
|455.480
|0,50%
|0,53%
|FRIULI V. G.
|1.282
|762
|520
|96.728
|0,54%
|0,46%
|LIGURIA
|2.071
|1.386
|685
|156.022
|0,44%
|0,48%
|EMILIA ROMAGNA
|6.000
|3.745
|2.255
|427.567
|0,53%
|0,47%
|TOSCANA
|5.927
|3.580
|2.347
|389.349
|0,60%
|0,48%
|UMBRIA
|1.055
|708
|347
|89.186
|0,39%
|0,45%
|MARCHE
|1.947
|1.204
|743
|145.530
|0,51%
|0,44%
|LAZIO
|9.214
|4.921
|4.293
|595.302
|0,73%
|0,79%
|ABRUZZO
|2.107
|1.098
|1.009
|143.342
|0,71%
|0,45%
|MOLISE
|380
|227
|153
|32.800
|0,47%
|0,31%
|CAMPANIA
|8.682
|4.650
|4.032
|569.159
|0,71%
|0,53%
|PUGLIA
|5.112
|2.872
|2.240
|373.826
|0,60%
|0,67%
|BASILICATA
|609
|438
|171
|57.163
|0,30%
|0,43%
|CALABRIA
|2.468
|1.288
|1.180
|181.237
|0,65%
|0,39%
|SICILIA
|5.531
|3.860
|1.671
|466.068
|0,36%
|0,52%
|SARDEGNA
|2.130
|1.457
|673
|166.514
|0,41%
|0,50%
|ITALIA
|83.169
|50.460
|32.709
|5.823.863
|0,56%
|0,56%
|IMPRESE ARTIGIANE
|PIEMONTE
|1.839
|1.430
|409
|112.487
|0,36%
|0,36%
|VALLE D’AOSTA
|79
|45
|34
|3.535
|0,97%
|0,98%
|LOMBARDIA
|4.237
|3.335
|902
|227.555
|0,40%
|0,44%
|TRENTINO A. A.
|485
|323
|162
|27.981
|0,58%
|0,77%
|VENETO
|2.050
|1.579
|471
|117.888
|0,40%
|0,34%
|FRIULI V. G.
|486
|337
|149
|27.787
|0,54%
|0,49%
|LIGURIA
|789
|559
|230
|42.679
|0,54%
|0,50%
|EMILIA ROMAGNA
|2.227
|1.715
|512
|116.289
|0,44%
|0,39%
|TOSCANA
|1.682
|1.397
|285
|96.571
|0,30%
|0,29%
|UMBRIA
|298
|243
|55
|18.932
|0,29%
|0,26%
|MARCHE
|680
|530
|150
|38.196
|0,39%
|0,11%
|LAZIO
|1.960
|1.384
|576
|88.173
|0,66%
|0,06%
|ABRUZZO
|412
|282
|130
|26.511
|0,49%
|0,24%
|MOLISE
|84
|78
|6
|5.873
|0,10%
|-0,10%
|CAMPANIA
|1.216
|835
|381
|65.644
|0,58%
|0,16%
|PUGLIA
|918
|709
|209
|65.478
|0,32%
|0,54%
|BASILICATA
|112
|103
|9
|9.391
|0,10%
|0,12%
|CALABRIA
|406
|316
|90
|31.128
|0,29%
|0,36%
|SICILIA
|943
|732
|211
|70.892
|0,30%
|0,61%
|SARDEGNA
|639
|409
|230
|33.935
|0,68%
|0,63%
|ITALIA
|21.542
|16.341
|5.201
|1.226.925
|0,43%
|0,37%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab. 5 – Stock, saldi e tassi di variazione per settori di attività economica* rispetto al 31.03.2026
|SETTORI DI ATTIVITA’
|Stock al
30 giugno 2026
|Saldo trim. dello stock
|Var. %. dello stock
|Totale
imprese
|di cui artigiane
|Totale imprese
|di cui artigiane
|Totale imprese
|di cui artigiane
|Agricoltura, silvicoltura e pesca
|670.600
|10.337
|1.549
|44
|0,23%
|0,43%
|Attività estrattive
|3.248
|426
|0
|-6
|0,00%
|-1,39%
|Attività manifatturiere
|478.965
|250.476
|483
|-289
|0,10%
|-0,12%
|Fornitura energia
|15.628
|81
|275
|-2
|1,79%
|-2,41%
|Fornitura di acqua
|10.965
|2.058
|18
|-6
|0,16%
|-0,29%
|Costruzioni
|801.084
|472.162
|5.369
|2.660
|0,67%
|0,57%
|Commercio
|1.215.195
|7.182
|2.130
|-85
|0,17%
|-1,17%
|Trasporto e magazzinaggio
|155.622
|72.189
|1.149
|296
|0,74%
|0,41%
|Servizi di alloggio e di ristorazione
|457.916
|40.962
|4.851
|78
|1,07%
|0,19%
|Attività editoriali
|25.990
|2.847
|268
|77
|1,03%
|2,78%
|TLC e consulenza informatica
|117.558
|13.170
|1.204
|149
|1,03%
|1,14%
|Att. finanziarie e assicurative
|152.854
|89
|2.868
|0
|1,91%
|0,00%
|Att. immobiliari
|332.703
|337
|3.191
|-12
|0,96%
|-3,44%
|Att. professionali, scientifiche e tecniche
|258.713
|23.303
|4.059
|13
|1,59%
|0,06%
|Att. amm. e servizi di supporto
|230.731
|61.367
|2.577
|806
|1,13%
|1,33%
|Istruzione e formazione
|37.960
|2.138
|420
|-2
|1,12%
|-0,09%
|Salute umana e assistenza sociale
|49.788
|768
|603
|27
|1,22%
|3,64%
|Att. artistiche, sportive e di divertimento
|83.712
|6.579
|891
|86
|1,07%
|1,32%
|Altre attività di servizi
|348.819
|258.673
|2.688
|1.473
|0,78%
|0,57%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) A partire dal I trimestre 2026, i dati Movimprese per settori sono calcolati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
TOTALE IMPRESE – II trimestre 2026
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province
|Province
|Iscrizioni.
|Cessazioni
|Saldo
|Tasso di crescita % trimestrale
|Province
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Tasso di crescita % trimestrale
|AGRIGENTO
|477
|305
|172
|0,43%
|MESSINA
|672
|492
|180
|0,29%
|ALESSANDRIA
|494
|394
|100
|0,26%
|MILANO
|6.805
|4.562
|2.243
|0,57%
|ANCONA
|511
|331
|180
|0,48%
|MODENA
|1.096
|616
|480
|0,70%
|AOSTA
|194
|91
|103
|0,86%
|MONZA
|1.171
|702
|469
|0,65%
|AREZZO
|515
|341
|174
|0,50%
|NAPOLI
|4.694
|2.322
|2.372
|0,86%
|ASCOLI PICENO
|294
|183
|111
|0,52%
|NOVARA
|444
|260
|184
|0,63%
|ASTI
|268
|191
|77
|0,36%
|NUORO
|368
|253
|115
|0,37%
|AVELLINO
|502
|301
|201
|0,48%
|ORISTANO
|141
|139
|2
|0,00%
|BARI
|1.925
|996
|929
|0,68%
|PADOVA
|1.242
|746
|496
|0,54%
|BELLUNO
|184
|136
|48
|0,35%
|PALERMO
|1.363
|908
|455
|0,44%
|BENEVENTO
|356
|223
|133
|0,40%
|PARMA
|554
|363
|191
|0,45%
|BERGAMO
|1.313
|777
|536
|0,59%
|PAVIA
|656
|461
|195
|0,44%
|BIELLA
|182
|157
|25
|0,16%
|PERUGIA
|772
|531
|241
|0,35%
|BOLOGNA
|1.403
|809
|594
|0,66%
|PESARO E URBINO
|414
|244
|170
|0,51%
|BOLZANO – BOZEN
|858
|443
|415
|0,66%
|PESCARA
|612
|314
|298
|0,82%
|BRESCIA
|1.778
|1.025
|753
|0,65%
|PIACENZA
|381
|262
|119
|0,43%
|BRINDISI
|515
|305
|210
|0,53%
|PISA
|587
|353
|234
|0,57%
|CAGLIARI
|869
|680
|189
|1,40%
|PISTOIA
|471
|293
|178
|0,58%
|CALTANISSETTA
|271
|188
|83
|0,33%
|PORDENONE
|349
|202
|147
|0,58%
|CAMPOBASSO
|270
|159
|111
|0,46%
|POTENZA
|390
|270
|120
|0,33%
|CASERTA
|1.428
|869
|559
|0,58%
|PRATO
|634
|411
|223
|0,67%
|CATANIA
|1.137
|729
|408
|0,41%
|RAGUSA
|452
|374
|78
|0,22%
|CATANZARO
|438
|231
|207
|0,64%
|RAVENNA
|455
|308
|147
|0,41%
|CHIETI
|608
|295
|313
|0,73%
|REGGIO CALABRIA
|674
|386
|288
|0,54%
|COMO
|695
|413
|282
|0,61%
|REGGIO EMILIA
|741
|449
|292
|0,56%
|COSENZA
|904
|461
|443
|0,69%
|RIETI
|185
|131
|54
|0,39%
|CREMONA
|346
|223
|123
|0,45%
|RIMINI
|510
|341
|169
|0,43%
|CROTONE
|225
|108
|117
|0,69%
|ROMA
|7.189
|3.686
|3.503
|0,80%
|CUNEO
|778
|523
|255
|0,40%
|ROVIGO
|277
|248
|29
|0,12%
|ENNA
|136
|115
|21
|0,14%
|SALERNO
|1.702
|935
|767
|0,64%
|FERMO
|267
|165
|102
|0,55%
|SASSARI
|752
|385
|367
|0,68%
|FERRARA
|384
|291
|93
|0,30%
|SAVONA
|411
|262
|149
|0,54%
|FIRENZE
|1.456
|840
|616
|0,62%
|SIENA
|392
|250
|142
|0,52%
|FOGGIA
|897
|550
|347
|0,50%
|SIRACUSA
|446
|357
|89
|0,25%
|FORLI’ – CESENA
|476
|306
|170
|0,43%
|SONDRIO
|177
|109
|68
|0,50%
|FROSINONE
|603
|350
|253
|0,54%
|TARANTO
|631
|390
|241
|0,47%
|GENOVA
|973
|733
|240
|0,29%
|TERAMO
|513
|293
|220
|0,64%
|GORIZIA
|131
|72
|59
|0,62%
|TERNI
|283
|177
|106
|0,50%
|GROSSETO
|504
|242
|262
|0,91%
|TORINO
|3.206
|2.057
|1.149
|0,52%
|IMPERIA
|355
|209
|146
|0,60%
|TRAPANI
|577
|392
|185
|0,39%
|ISERNIA
|110
|68
|42
|0,49%
|TRENTO
|692
|398
|294
|0,58%
|LA SPEZIA
|332
|182
|150
|0,74%
|TREVISO
|1.096
|703
|393
|0,48%
|L’AQUILA
|374
|196
|178
|0,62%
|TRIESTE
|263
|131
|132
|0,83%
|LATINA
|792
|432
|360
|0,63%
|UDINE
|539
|357
|182
|0,39%
|LECCE
|1.144
|631
|513
|0,69%
|VARESE
|980
|550
|430
|0,67%
|LECCO
|378
|200
|178
|0,74%
|VENEZIA
|1.095
|689
|406
|0,54%
|LIVORNO
|503
|309
|194
|0,61%
|VERBANO C. OSSOLA
|145
|115
|30
|0,25%
|LODI
|243
|185
|58
|0,38%
|VERCELLI
|191
|139
|52
|0,35%
|LUCCA
|561
|362
|199
|0,50%
|VERONA
|1.263
|782
|481
|0,54%
|MACERATA
|461
|281
|180
|0,53%
|VIBO VALENTIA
|227
|102
|125
|0,90%
|MANTOVA
|493
|367
|126
|0,36%
|VICENZA
|1.010
|618
|392
|0,50%
|MASSA-CARRARA
|304
|179
|125
|0,60%
|VITERBO
|445
|322
|123
|0,34%
|MATERA
|219
|168
|51
|0,25%
|ITALIA
|83.169
|50.460
|32.709
|0,56%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
IMPRESE ARTIGIANE – II trimestre 2026
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province
|Province
|Iscrizioni.
|Cessazioni
|Saldo
|Tasso di crescita % trimestrale
|Province
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Tasso di crescita % trimestrale
|AGRIGENTO
|88
|56
|32
|0,57%
|MESSINA
|101
|105
|-4
|-0,04%
|ALESSANDRIA
|174
|125
|49
|0,50%
|MILANO
|1.297
|1.181
|116
|0,18%
|ANCONA
|229
|131
|98
|1,00%
|MODENA
|387
|345
|42
|0,22%
|AOSTA
|79
|45
|34
|0,97%
|MONZA
|381
|308
|73
|0,35%
|AREZZO
|119
|132
|-13
|-0,14%
|NAPOLI
|549
|367
|182
|0,68%
|ASCOLI PICENO
|71
|60
|11
|0,22%
|NOVARA
|151
|114
|37
|0,43%
|ASTI
|105
|80
|25
|0,43%
|NUORO
|104
|86
|18
|0,27%
|AVELLINO
|97
|80
|17
|0,27%
|ORISTANO
|34
|33
|1
|0,04%
|BARI
|353
|265
|88
|0,35%
|PADOVA
|387
|296
|91
|0,40%
|BELLUNO
|79
|68
|11
|0,25%
|PALERMO
|292
|185
|107
|0,72%
|BENEVENTO
|67
|51
|16
|0,38%
|PARMA
|175
|145
|30
|0,27%
|BERGAMO
|497
|357
|140
|0,49%
|PAVIA
|260
|183
|77
|0,59%
|BIELLA
|60
|73
|-13
|-0,30%
|PERUGIA
|217
|177
|40
|0,27%
|BOLOGNA
|496
|357
|139
|0,57%
|PESARO E URBINO
|145
|128
|17
|0,19%
|BOLZANO-BOZEN
|244
|151
|93
|0,61%
|PESCARA
|97
|66
|31
|0,50%
|BRESCIA
|589
|455
|134
|0,43%
|PIACENZA
|123
|101
|22
|0,30%
|BRINDISI
|116
|81
|35
|0,49%
|PISA
|169
|128
|41
|0,43%
|CAGLIARI
|247
|157
|90
|0,73%
|PISTOIA
|147
|119
|28
|0,34%
|CALTANISSETTA
|24
|31
|-7
|-0,22%
|PORDENONE
|129
|79
|50
|0,67%
|CAMPOBASSO
|64
|53
|11
|0,26%
|POTENZA
|73
|61
|12
|0,19%
|CASERTA
|210
|147
|63
|0,58%
|PRATO
|213
|202
|11
|0,12%
|CATANIA
|173
|199
|-26
|-0,17%
|RAGUSA
|73
|28
|45
|0,77%
|CATANZARO
|72
|61
|11
|0,19%
|RAVENNA
|180
|133
|47
|0,49%
|CHIETI
|107
|68
|39
|0,53%
|REGGIO CALABRIA
|113
|110
|3
|0,03%
|COMO
|236
|189
|47
|0,33%
|REGGIO EMILIA
|363
|259
|104
|0,63%
|COSENZA
|149
|99
|50
|0,48%
|RIETI
|75
|50
|25
|0,79%
|CREMONA
|122
|91
|31
|0,39%
|RIMINI
|172
|122
|50
|0,52%
|CROTONE
|33
|23
|10
|0,39%
|ROMA
|1.422
|989
|433
|0,71%
|CUNEO
|299
|207
|92
|0,54%
|ROVIGO
|111
|102
|9
|0,17%
|ENNA
|32
|26
|6
|0,21%
|SALERNO
|293
|190
|103
|0,59%
|FERMO
|92
|77
|15
|0,28%
|SASSARI
|254
|133
|121
|0,99%
|FERRARA
|156
|123
|33
|0,42%
|SAVONA
|141
|102
|39
|0,48%
|FIRENZE
|446
|327
|119
|0,46%
|SIENA
|88
|83
|5
|0,08%
|FOGGIA
|110
|104
|6
|0,07%
|SIRACUSA
|57
|33
|24
|0,45%
|FORLI’ – CESENA
|175
|130
|45
|0,40%
|SONDRIO
|74
|36
|38
|0,94%
|FROSINONE
|146
|131
|15
|0,18%
|TARANTO
|97
|90
|7
|0,09%
|GENOVA
|394
|285
|109
|0,49%
|TERAMO
|112
|79
|33
|0,48%
|GORIZIA
|63
|32
|31
|1,21%
|TERNI
|81
|66
|15
|0,33%
|GROSSETO
|100
|81
|19
|0,32%
|TORINO
|917
|739
|178
|0,30%
|IMPERIA
|129
|82
|47
|0,66%
|TRAPANI
|103
|69
|34
|0,52%
|ISERNIA
|20
|25
|-5
|-0,30%
|TRENTO
|241
|172
|69
|0,55%
|LA SPEZIA
|96
|69
|27
|0,46%
|TREVISO
|341
|287
|54
|0,25%
|L’AQUILA
|125
|90
|35
|0,71%
|TRIESTE
|94
|67
|27
|0,59%
|LATINA
|185
|112
|73
|0,86%
|UDINE
|200
|159
|41
|0,31%
|LECCE
|242
|169
|73
|0,43%
|VARESE
|359
|245
|114
|0,61%
|LECCO
|128
|78
|50
|0,64%
|VENEZIA
|408
|240
|168
|0,91%
|LIVORNO
|155
|105
|50
|0,71%
|VERBANO C. OSSOLA
|58
|41
|17
|0,44%
|LODI
|94
|77
|17
|0,36%
|VERCELLI
|75
|51
|24
|0,57%
|LUCCA
|162
|153
|9
|0,09%
|VERONA
|400
|317
|83
|0,37%
|MACERATA
|143
|134
|9
|0,10%
|VIBO VALENTIA
|39
|23
|16
|0,63%
|MANTOVA
|200
|135
|65
|0,68%
|VICENZA
|324
|269
|55
|0,25%
|MASSA-CARRARA
|83
|67
|16
|0,35%
|VITERBO
|132
|102
|30
|0,44%
|MATERA
|39
|42
|-3
|-0,10%
|ITALIA
|21.542
|16.341
|5.201
|0,43%