Aree Interne: Marino (PD), proposta di legge per ripristinare Camere Commercio

Le aree interne e montane non possono continuare ad essere considerate territori di serie B. Per questo ho presentato una proposta di legge che rafforza la rappresentanza territoriale delle Camere di commercio e riporta servizi di prossimità dove gli accorpamenti hanno creato evidenti criticità. Chi fa impresa nelle zone più periferiche del paese, come in molte zone della Sicilia deve poter contare sulla stessa attenzione e sulle stesse opportunità di chi opera nei grandi centri.

Questa proposta interviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica, prevedendo presidi territoriali nelle aree più fragili ed estendendo a tutte le Camere di commercio nate dagli accorpamenti il principio di un’equa rappresentanza dei territori. È una scelta di equità e di sviluppo: sostenere le imprese delle aree interne e montane significa contrastare lo spopolamento, creare opportunità e rafforzare la competitività dell’intero sistema economico nazionale. Si tratta di una norma di buon senso a costo zero per lo Stato che contiamo di far approvare entro la fine della Legislatura.

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