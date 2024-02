Palermo, 16 feb-” Oggi sono state annunciate importanti decisioni da parte del Governo in tema di sicurezza per Palermo e provincia. La presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che dà il via alla definizione di un patto istituzionale per aumentare i livelli di sicurezza attraverso fondi del ministero dell’Interno e con l’incremento numerico del personale delle forze dell’ordine, è un segnale concreto dopo i recenti fatti di cronaca.

Avevamo chiesto al Governo nazionale attenzione e risorse, sia umane che finanziarie, per rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità del comune intrapresa dal sindaco Lagalla. Sono lieta che il ministro abbia inteso dare seguito alle richieste in maniera tempestiva, anche con la sua presenza personale a Palermo, nell’interesse dei cittadini”.

Cosi Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega e coordinatrice della commissione libertà civili, giustizia e affari interni, sull’odierna riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.”

