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𝐋𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐄𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐜𝐢𝐧𝐚 (𝐀𝐈𝐂), 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚, 𝐡𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝟓𝟎° 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 (𝟏𝟗𝟕𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟔) 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐠𝐧𝐨 “𝐋𝐚 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨: 𝐄𝐧𝐧𝐚 𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐭𝐨, 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞”.

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