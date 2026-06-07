Presso il Federico II Palace Hotel di Enna si è svolta la tradizionale Cerimonia delle Candele delle sezioni Fidapa BPW Italy di Calascibetta, Catenanuova e Leonforte, presiedute rispettivamente da Maria Rita Speciale, Rossella Giunta e Isabella Barbera.

Accolta con grande affetto dalle socie delle tre sezioni, la Presidente del Distretto Sicilia, Ina Di Figlia, nel suo intervento ha ricordato come i diritti delle donne, pur essendo ampiamente sanciti dalla Costituzione italiana, richiedano ancora oggi un costante impegno per essere pienamente realizzati e tutelati. Ha quindi invitato tutte le presenti a mantenere alta l’attenzione e a continuare a promuovere una cultura fondata sulla parità, sul rispetto e sulla valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

Al suo fianco, la Referente del Progetto Distrettuale “Arte, Cultura e Creatività” e Referente distrettuale del Gruppo di Lavoro Nazionale, Rosa Maria, ha illustrato le attività e i progetti attualmente in corso, evidenziando il coinvolgimento attivo di ben trenta sezioni del Distretto Sicilia e la vivacità progettuale che caratterizza l’associazione.

Presente il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, avv.to Piero Capizzi, il Presidente del Consiglio di Catenanuova, nonché consigliere Provinciale, ing. Giuseppe Castelli.

A rappresentare il Sindaco di Catenanuova la prof.ssa Lucia Barbagallo, assessore con delega alla pubblica istruzione

sport-turismo e spettacolo.

La serata è stata impreziosita dalla cura dei dettagli organizzativi, dal clima di amicizia e collaborazione che lega le socie delle tre sezioni e dai coinvolgenti momenti musicali offerti dall’ensemble diretto dalla Maestra Vera Pulvirenti, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di gioia, condivisione e autentico spirito associativo.

Un incontro che ha rinnovato i valori fondanti della Fidapa BPW Italy, rafforzando il senso di appartenenza e la volontà comune di continuare a costruire percorsi di crescita, partecipazione e promozione della leadership femminile.

Pagina Facabook Fidapa Distretto Sicilia

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