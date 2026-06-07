Giornata Ecologica al Borgo San Giacomo ♻️🌿

Questa mattina, presso la Domus Hospitalia, i borgatari del Borgo San Giacomo si sono riuniti per una giornata dedicata alla cura e alla valorizzazione del nostro territorio.

Con impegno, collaborazione e grande senso di appartenenza, i volontari hanno provveduto alla pulizia dell’area adiacente alla Chiesa di San Giacomo, contribuendo a rendere ancora più accogliente e decoroso questo luogo così importante per la nostra comunità.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando che il rispetto per l’ambiente e l’amore per il proprio borgo si costruiscono anche attraverso piccoli grandi gesti.

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