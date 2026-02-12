Oggi vi presentiamo il manifesto ufficiale del Festival del Libro e della Lettura di Enna 2026, giunto alla 15esima edizione.

Non è solo un meraviglioso lavoro di grafica, ideato dalla nostra carissima amica illustratrice ennese Alida Pintus e curato dai bravissimi grafici di Condensed Studio.

Dentro la parola Festival, come ogni anno, è racchiuso un mondo gigantesco, fatto di sogni prima di tutto, poi di proposte, ricerca, attese, persone, amicizie, attese e conferme, concretezza.

Un Festival è come un orologio fatto di ingranaggi che devono funzionare.

Un Festival è come un cuore che batte e non può fermarsi.

Un Festival, seppure si esaurisca nello spazio di pochi giorni, è un processo lento che dura mesi: incontri, riunioni, telefonate, appuntamenti, contatti.

Segnate le date in agenda, dal 23 al 27 marzo.

A brevissimo seguirà il programma con tanti incredibili nomi di autori e illustratori di fama internazionale e collaborazioni meravigliose!

Non vediamo l’ora di condividerlo e di vivere con voi questa nuova avventura!

