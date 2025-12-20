Festa delle Racchette Siciliane: tutto pronto al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna

Domenica 21 dicembre alle ore 10.30 spazio alle celebrazioni per le gesta di atleti e società nelle quattro discipline della Fitp

Il presidente regionale Giordano: “Sarà una giornata ricca di festa al termine di un 2025 pieno di gioie”

Per tradizione dicembre è il mese dedicato ai bilanci per l’anno che sta per andare in archivio ma anche un momento in cui si concede il meritato tributo per i risultati ottenuti. Ed ecco un’altra edizione delle Festa delle Racchette Siciliane prevista, come ormai da un paio di anni, all’interno del bellissimo Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna.

Domenica 19 dicembre a partire dalle 10.30, il presidente della Fitp Sicilia, Giorgio Giordano e i consiglieri regionali premieranno atleti e società che hanno dato lustro alla Sicilia, in Italia e nel mondo, nell’ambito del tennis, padel, beach tennis e pickleball.

Oltre ai classici premi per i titoli italiani e internazionali, saranno assegnati anche i premi “Fair Play Simone Geracitano”, un premio che porta il nome dell’indimenticato presidente regionale, Gabriele Palpacelli, un riconoscimento al Circolo e all’atleta migliore della stagione che sta per concludersi e un altro per l’impresa del 2025.

In apertura della Festa delle Racchette Siciliane verrà proiettato un video messaggio del numero 1 della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Un altro video invece ripercorrerà i momenti più significativi della stagione.

Le parole del presidente del comitato regionale Giorgio Giordano.

“Anche per questa edizione della Festa delle Racchette Siciliane ci ritroveremo all’interno del bellissimo Teatro Neglia e per questo motivo ringrazio il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro. Il 2025 ci ha dato tante belle soddisfazioni. Ultima in ordine di tempo, lo scudetto a Milano nel padel del mancino siracusano Flavio Abbate. Molti degli attori protagonisti di questi trionfi saranno presenti domenica 21 dicembre per ricevere i meritati applausi”.

