“FARE RETE” LA PAROLA D’ORDINE PER L’UISP PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “RIPARTIAMO DALLO SPORT”

Fare rete con il mondo dell’associazionismo, società sportive e istituzioni pubblico. E’ quanto ha fatto l’Uisp per l’organizzazione dell’evento “Ripartiamo dallo Sport” che coinvolge la città di Enna dal 26 maggio a 5 giugno in diverse attività sportive e motorie (tra cui spicca il Campionato Nazionale di Atletica Leggera del 4 e 5 giugno), soprattutto quanto vuole fare anche per il futuro.

Così per l’organizzazione del grande contenitore sportivo l’Uisp Sicilia in collaborazione del Comitato Territoriale Enna Uisp ha stretto sinergia, innanzitutto con il Comune di Enna che ne ha patrocinato l’idea mettendo a disposizione tutta la dotazione impiantistica. Ma poi proprio perché si va a valorizzare il territorio soprattutto da un punto di vista ambientale, con il Rocca di Cerere Geopark, l’Università Kore che interverrà con propri docenti in un convegno sulle Pari Opportunità, l’Azione Cattolica con cui ha condiviso parte del programma degli eventi con la loro iniziativa della “Settimana Ecologica – Sportiva”, la Coldiretti che attraverso il Progetto “Campagna Amica” sarà presente nei 2 giorni dei Campionati Nazionali di Atletica Leggera, la Scuola di Formazione Professionale Euroform che con i propri allievi del corso di Acconciatura assicurerà un servizio durante la manifestazione Città in Danza, l’Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln per la partecipazione nel corso dell’anno scolastico che sta per concludersi al progetto “Differenze”.

Dopodichè numerose le associazioni sportive che stanno contribuendo fattivamente all’organizzazione. Nello specifico, l’Associazione Mondial Fitness l’organizzazione dell’evento dello Street Workout, l’Associazione Arcieri del Castello per la dimostrazione di Tiro con l’Arco Storico, la Ippon Enna, per la manifestazione di Judo, l’Universal Fitness per il Move Week. Ma anche gli Scout del Gruppo Enna 1 per la passeggiata lungo la Via Sacra, l’insegnante Valentina D’Angelo per la lezione di Yoga, il Circolo Nautico Tre Laghi per l’attività di Canoa.

Ma un contributo importante è arrivato anche dagli altri Comitati Territoriali siciliani e dalle settori specifici regionali di determinate attività per l’organizzazione di altri eventi come il Bicincittà, l’Automodellismo, Nuoto ed Attività Subacquea, Danza, Arrampicata Sportiva, Calcio a 11 e Calcio a 5, e lo stesso Campionato Nazionale di Atletica leggera.

Anche il mondo dell’impresa vicina all’evento Hotel Federico II, ristorate Ariston, Agenzia New Style, Agenzia Coppola.

“Siamo arrivati quasi alla fine della fase organizzativa – commenta il Presidente del Comitato Sicilia Uisp Enzo Bonasera – da venerdì pomeriggio con lo Street Workout la parola passa alle attività. Se abbiamo fatto bene o male lo sapremo solo alla fine quando faremo i bilanci. Ad ogni modo tutto quello che stiamo cercando di mettere in campo è stato possibile solamente grazie alla sinergia e collaborazione che abbiamo avviato con istituzioni pubbliche, private, mondo dell’associazionismo non solo sportivo. Un grazie a tutti per il vostro supporto”.

