Primarie del Partito Democratico del 26 giugno 2022

Comitato Piazza Armerina per Fabio Venezia.

Fondato a Piazza Armerina il primo comitato provinciale a sostegno della candidatura di Fabio Venezia.

Il Comitato piazzese si schiera a favore del sindaco di Troina in vista delle primarie del Partito Democratico che si terranno il prossimo 26 giugno.

Sono già cento gli iscritti al comitato che si impegna a costruire un nuovo percorso che metta al centro il cittadino e le esigenze della comunità che vive nelle aree interne della Sicilia.

“Abbiamo scelto di sostenere Fabio Venezia perché è un ottimo amministratore che ha dimostrato come è possibile creare esempi di eccellenza e concretizzare una buona amministrazione anche nei nostri territori preda di una profonda crisi economica-sociale e demografica”. Dichiara Andrea Arena, portavoce del comitato piazzese a favore della candidatura di Fabio Venezia.

“Siamo ad un punto di svolta, la fuga dei giovani dalle nostre comunità è ormai quotidiana. Scegliere Fabio Venezia, la sua metodica europea di buon governo, rappresentano un’inversione di rotta epocale – si legge nella nota diffusa dal comitato piazzese – Proporre Venezia come nostro rappresentante all’assemblea regionale è una scelta consapevole, libera e scevra da ogni condizionamento clientelare”.

Il gruppo piazzese che sostiene Fabio Venezia ha già lanciato una pagina a favore del candidato sui social Facebook e Instagram “Piazza Armerina per Fabio Venezia”.

Pagine social che costituiranno opportunità e luogo di confronto libero e aperto a tutti per esprimere le proprie idee di futuro.

Il prossimo sabato il comitato ha organizzato un primo incontro con Fabio Venezia per raccontare un nuovo modo di fare politica.

“Siamo convinti che il modello amministrativo di Troina si possa esportare all’intera comunità della provincia di Enna. Questa volta non bisogna perdere l’opportunità di far guidare la nostra comunità da un deputato regionale serio, competente e onesto. Rivolgiamo un appello a tutti e chiediamo di sostenere questi valori partecipando alle iniziative che a breve organizzeremo”. Conclude Andrea Arena, portavoce del Comitato piazzese per Fabio Venezia.

