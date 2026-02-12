Escursionisti degli Erei: il 21 febbraio Trekking Urbano a Valguarnera

PROGRAMMA TREKKING URBANO A VALGUARNERA SABATO 21 FEBBRAIO 2026.

PER QUESTO EVENTO E’ NECESSARIO PRENOTARE ENTRO MERCOLEDI’ 18 febbraio 2026.

Valguarnera Caropepe: un viaggio tra

memoria, storie e meraviglia

Nel cuore della Sicilia, tra colline morbide e paesaggi che profumano di storia, sorge

Valguarnera Caropepe, un paese che custodisce l’anima autentica dell’entroterra siciliano.

Fondata dalla famiglia Valguarnera, la cittadina ha visto intrecciarsi nei secoli storie di

nobiltà, fede, lavoro contadino e soprattutto di miniere e di emigrazione.

Qui ogni strada racconta qualcosa: il sacrificio dei minatori, il coraggio di chi partiva con una

valigia di cartone verso terre lontane, la devozione popolare che ancora oggi vive nelle sue

chiese.

Questa passeggiata non è solo un itinerario culturale: è un piccolo viaggio nel tempo.

Ritrovo – Ore 9:00

Appuntamento davanti all’Istituto Scolastico “Mazzini”.

Dopo i saluti iniziali, inizieremo a scoprire come nasce e si sviluppa questo affascinante

borgo siciliano.

La prima tappa ci condurrà al Museo Etno-Antropologico dell’Emigrazione

Valguarnerese, un luogo capace di emozionare.

Tra fotografie in bianco e nero, lettere ingiallite dal tempo, bauli e oggetti personali, rivivremo

le storie di uomini e donne che lasciarono Valguarnera per cercare fortuna oltreoceano.

Scopriremo che dietro ogni valigia non c’era solo un viaggio, ma un sogno.

Un museo che parla al cuore prima ancora che alla mente.

Proseguiremo tra le vie del centro storico, dove balconi, portali e scorci pittoreschi

raccontano la quotidianità di un tempo.

Visiteremo alcune delle chiese storiche, scrigni di arte sacra e tradizione popolare, e ci

soffermeremo davanti all’Arco di Litteri, elegante testimonianza dello stile liberty, quasi un

piccolo gioiello architettonico incastonato nel paese.

Entreremo poi nella Casa Museo Caripa, dove il tempo sembra essersi fermato.

Qui gli ambienti, gli arredi e gli oggetti della tradizione ci faranno respirare l’atmosfera delle

case siciliane di una volta. Sarà come varcare la soglia di un’abitazione del passato e

sbirciare nella vita quotidiana di un’altra epoca.

Visita all’Antiquarium, dove reperti e testimonianze archeologiche ci racconteranno che

questo territorio era vivo e abitato già in tempi antichi.

ORE 13,00 Nel suggestivo quartiere di Sant’Antonino, in un caratteristico giardino ci attenderà un momento di convivio sociale In un’atmosfera di condivisione, onoreremo la cucina “povera” ma nobile degli Erei con una polentata di Cicerchia tradizionale calda e una grigliata di carne preparata al momento.

💰 Dettagli Logistici e Contributo

Per garantire l’accesso ai siti culturali e l’organizzazione logistica, è previsto un piccolo contributo:

Quota Fissa: € 5,00. Comprende l’ingresso ai musei e l’uso della location per il pranzo.

Pranzo Sociale: Le spese per le materie prime ( carne, piatti, bicchieri ecc.) saranno ripartite equamente tra i presenti (stimiamo un costo aggiuntivo molto contenuto).

I PARTECIPANTI DOVRANNO PORTARE PER SE’ BEVANDE DI LORO GRADIMENTO E PANE.

📋 Note Tecniche

Difficoltà: Turistica (T).

Equipaggiamento: Scarpe sportive e abbigliamento caldo per il clima di febbraio

Prenotazione: Necessaria per il calcolo della spesa comune.

ORE 15,00 ci sposteremo con le auto verso Floristella, uno dei più importanti siti minerari della

Sicilia per ammirare il maestoso palazzo Pennisi

e le strutture industriali che lo circondano. Ascolteremo il racconto della dura

vita dei minatori e dell’epopea dello zolfo che rese questa terra un centro economico vitale

tra Ottocento e Novecento.

Qui la natura avvolge ciò che resta delle miniere, creando un contrasto suggestivo tra

memoria e silenzio.

Un luogo che invita a riflettere e a guardare il passato con occhi nuovi.

-ORE 17,30 Rientro e saluti finali, con la consapevolezza di aver scoperto non solo un paese, ma un

patrimonio di storie, volti e tradizioni che rendono Valguarnera Caropepe un piccolo scrigno.

SI RIBADISCE CHE LE NOSTRE ESCURSIONI SONO COMPLETAMENTE GRATUITE .ESSENDO IL NOSTRO UN GRUPPO LIBERO, OGNI PARTECIPANTE È RESPONSABILE DELLA PROPRIA INCOLUMITÀ PER EVENTUALI INCIDENTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI DURANTE LE ESCURSIONI.

Per qualsiasi informazione o prenotazione relativa al trekking potete rivolgervi ad uno degli Amministratori contattando il seguente numero di cellulare. 3925185264 (Edmondo)

