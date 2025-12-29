Escursionisti degli Erei: domenica scorsa escursione in territorio di Mazzarino

Oggi 28 dicembre 2025,

abbiamo esplorato per voi un’area interna della Sicilia centrale, che fa parte del gruppo dei Monti Erei e si estende verso il comune di Mazzarino toccando le contrade Giasi, Gibliscemi e Bubbonia.

Si accede tramite una strada bianca che conduce in un’area attrezzata con tavoli, panche, punti acqua e aree fuoco. Si possono seguire le numerose stradine di servizio che si snodano attraverso il vasto complesso boschivo.

Si cammina in un’area caratterizzata da un’eccezionale copertura vegetazionale, con eucalipti, pinete e panorami tipici dei Monti Erei in un territorio di origine calcarea.

Oltre al turismo naturalistico, la zona offre spunti di interesse storico con presenza di numerose tombe preistoriche scavate nella roccia calcarea. PREPARIAMO GLI ZAINI PER GIORNO 10 GENNAIO 2026.

