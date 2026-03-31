Ennesima tragedia sul lavoro a Enna, Feneal Uil: “Non basta più indignarsi, servono sicurezza, controlli e formazione”

Enna, 31 marzo 2026 – “La tragica morte dell’operaio precipitato da un cestello elevatore a Enna ci colpisce profondamente e ripropone, ancora una volta, un dolore che non può più essere accettato come inevitabile. È particolarmente amaro constatare come, nonostante le innumerevoli denunce e sollecitazioni, anche del sindacato, nulla sembri cambiare davvero sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro.” Lo affermano Pasquale De Vardo, Segretario generale Feneal Uil Sicilia e Francesco Mudaro, Segretario territoriale Feneal Uil Enna, che proseguono:

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia della vittima e chiediamo che si faccia piena luce sulle responsabilità. Non possiamo continuare ad assistere a questa scia di morti: servono interventi concreti, più controlli e una cultura della prevenzione che metta al centro la vita dei lavoratori.”

“La Feneal Uil non arretrerà di un passo: continueremo a batterci con determinazione per più sicurezza, più formazione e controlli rigorosi in ogni cantiere. La sicurezza non è un’opzione, ma un diritto fondamentale che va garantito sempre” concludono i due rappresentanti del sindacato dei lavoratori edili.

Advertisement

Advertisement

Visite: 432