La Sicilia è seconda in Italia per spirito pasquale. E sull’uovo di cioccolato non la batte nessuno

L’analisi di Casinos.com su cinque anni di ricerche Google colloca la Sicilia ai vertici della classifica nazionale. Una Pasqua sacra e dolciaria, dove la domenica conta più del lunedì.

La Sicilia è la seconda regione italiana per spirito pasquale. È quanto emerge dall’Indice dello Spirito Pasquale (ISP), la classifica elaborata da Casinos.com su cinque anni di dati Google Trends, che ha analizzato l’interesse regionale su quattro query rappresentative: “Settimana Santa”, “colomba di Pasqua”, “uovo di Pasqua” e “Pasquetta”. Con un punteggio ISP di 78,8 punti, la Sicilia si posiziona alle spalle della Puglia (82,3) e davanti alla Calabria (78,5), confermando il dominio meridionale in una classifica che vede il Nord Italia molto distante.

Prima in Italia sull’uovo di Pasqua

Il dato più significativo riguarda l’uovo di Pasqua: la Sicilia registra il punteggio massimo in Italia (100), superando tutte le altre regioni. Un primato che racconta quanto la tradizione dolciaria pasquale sia radicata nell’isola, dove l’uovo di cioccolato non è un acquisto occasionale ma un rito familiare trasmesso di generazione in generazione.

Solido anche l’interesse per la Settimana Santa (81), che colloca la Sicilia al secondo posto nazionale su questa query. Più contenuti, invece, i valori su colomba di Pasqua (75) e Pasquetta (59): l’isola sembra prediligere la dimensione sacra e dolciaria della festa rispetto alla fuga all’aperto del Lunedì dell’Angelo.

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