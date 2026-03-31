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𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐬𝐚𝐩𝐨𝐫𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐜𝐢𝐧𝐚 — 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐄𝐧𝐧𝐚, 𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐈𝐈 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥

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