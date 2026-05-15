Aran Sicilia, Siad-Csa-Cisal: “Bene proroga del commissario Gallo, ora il rinnovo contrattuale”

Palermo, 14 maggio 2026 – “Auguri di buon lavoro al commissario di Aran Sicilia, Accursio Gallo, a cui il governo regionale ha prorogato l’incarico. La continuità amministrativa è importante, specie per le trattative sul rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali, e siamo sicuri che Gallo saprà continuare l’ottimo lavoro svolto, insieme al personale dell’Aran”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gaspare Di Pasquale del Siad-Csa-Cisal.

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