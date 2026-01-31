Dalla terra del Fado alle officine della Sicilia! 🇵🇹🤝🇮🇹

Oggi i laboratori di meccanica dell’IPS “Federico II” di Enna hanno ospitato un gruppo di studenti portoghesi nell’ambito del progetto Erasmus. Nonostante la distanza geografica, abbiamo scoperto di parlare la stessa lingua: quella della tecnica e del lavoro manuale.

I ragazzi si sono cimentati con grinta nelle attività di saldatura, dimostrando grande curiosità e precisione. È stato un onore condividere i nostri spazi e le nostre competenze con questi futuri tecnici portoghesi! 🛠️✨

