Storie correlate

formazione docenti

Università Kore: Formazione iniziale docenti – A.A. 2025/2026

Riccardo Gennaio 29, 2026 0
biblioteca kore

Kore Open Day 2026 il 12 febbraio e 5 marzo

Riccardo Gennaio 26, 2026 0
biblioteca kore

PIAZZA ARMERINA NEWS: ENNA – NASCE LA KORE BUSINESS SCHOOL, L’ECCELLENZA MANAGERIALE IN SICILIA.

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

Ultime notizie

Enna: chiuso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Riccardo Gennaio 31, 2026 0

Regione Sicilia: governo approva disegno di legge sul riordino dei Consorzi di Bonifica

Riccardo Gennaio 31, 2026 0
raccolta fondi 1

Sport e Solidarietà: domani al campo Tino Pregadio raccolta fondi pro Niscemi da parte dell’Unione Rugby Enna

Riccardo Gennaio 31, 2026 0
museo negato

Enna il 13 marzo al teatro Neglia evento “Il Museo Negato”

Riccardo Gennaio 31, 2026 0