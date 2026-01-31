CERCASI VOLONTARI PER IL CAPODANNO CINESE 2026

Vuoi vivere un’esperienza unica di immersione nella cultura cinese? L’Istituto Confucio UKE cerca volontari entusiasti per partecipare agli eventi del Capodanno Cinese 2026!

COSA FARAI:

🎭 Parteciperai alla spettacolare Danza del Drago

👘 Indosserai qipao e hanfu, gli splendidi abiti tradizionali cinesi

🎊 Supporterai il nostro staff nell’organizzazione degli eventi

🌏 Vivrai un’autentica esperienza di immersione culturale

DOVE E QUANDO:

📅 17 febbraio 2026 – Pomeriggio, Enna Alta

📅 22 febbraio 2026 – Intera giornata, Sicilia Outlet Village

Puoi dare la tua disponibilità per una singola data o per entrambe le giornate!

💓 ISCRIZIONI APERTE FINO ALL’8 FEBBRAIO 2026

👉 Compila il modulo di iscrizione al link: https://forms.gle/237tJfMa7TMwTgFD7

Non perdere questa straordinaria opportunità di fare parte di una celebrazione millenaria e di arricchire il tuo bagaglio culturale!

Per informazioni: istitutoconfucio@unikore.it

🎊 Ti aspettiamo!

Pagina Facebook Istituto confucio università Kore Enna

Advertisement

Advertisement

Visite: 95