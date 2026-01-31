Enna il 13 marzo al teatro Neglia evento “Il Museo Negato”
Il museo negato. E’ il nome che è stato scelto per l’iniziativa promossa da un gruppo di cittadini che si terrà il prossimo 13 marzo al teatro comunale Neglia e finaoizzata alla riapertura del Museo Alessi chiuso da 25 anni. A rimettere al centro dell’attenzione il dibattito sulla riapertura del Museo è stata Nietta Bruno già presdente del Fai che ha avviato una campagna di voti per il “luoghi del cuore” del Fai e che ha portato il museo Alessi ad essere votato da migliaia di persone.
All’iniziativa del prossimo 13 marzo sarà presente la presidente di Fondazione Sicilia Maria Concetta Di Natale.
