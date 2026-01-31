Corso di formazione tecnico-didattici 📚 per i docenti di educazione fisica 🥅 , ieri è stata la volta di Enna presso il palazzetto dello sport di Enna bassa 🎓, a cura del tecnico Mario Gulino 👨‍🏫.

Con la giornata di ieri si conclude questo percorso di formazione in giro per la Sicilia, sì ringrazia la Responsabile Regionale Settore Scuola Rossella Porrello sempre presente in tutti i corsi e per l’organizzazione degli stessi, inoltre ringraziamo i formatori Davide Malfa, Lillo Gelo e Mario Gulino che si sono alternati nella formazione dei docenti 🤾🏻‍♀️

