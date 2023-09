Enna questa mattina con la presenza del presidente nazionale Stefano Ciafani, assemblea regionale di Legambiente

Questa mattina all’Urban Center all’ex convento dei Cappuccini assemblea regionale di Legambiente. Presenti Stefano Ciafani, presidente nazionale, Vanessa Rosano, direttrice Sicilia, Giuseppe Alfieri, presidente regionale uscente.

Hanno partecipato i delegati dei 45 circoli in Sicilia di cui 4 in provincia di Enna. Per la precisione nel capoluogo, a Piazza Armerina, a Troina e ad Agira.

