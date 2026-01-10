ENNA OSPITA LA PRIMA FIERA DELL’ORIENTAMENTO PROMOSSA DALL’AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA ED ENNA, USR SICILIA

Il 12 e il 13 gennaio c.a. la Galleria Civica di Enna ospiterà un evento che investe concretamente sul territorio, mettendo in primo piano le aspettative, il talento e i progetti di vita delle nuove generazioni.

L’Ambito Territoriale di Caltanissetta–Enna, USR Sicilia, promuove, per i giorni 12 e 13 gennaio c.a., la prima edizione della Fiera dell’Orientamento dedicata alle allieve e agli allievi delle Scuole Secondarie di Primo Grado della provincia di Enna. L’iniziativa, nata dalla sinergia con il Comune di Enna e sostenuta dall’Assessore all’Istruzione G. La Porta, trasformerà la Galleria Civica in un polo dinamico di confronto ed informazione sulle carriere formative.

Il cuore dell’evento sarà il dialogo “peer-to-peer”: saranno, infatti, le studentesse e gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, accompagnati dai Docenti Referenti dell’orientamento, ad illustrare gli indirizzi di studio, le progettualità e le opportunità offerti dagli Istituti di appartenenza ai compagni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, favorendo uno scambio diretto e partecipato.

Gli Istituti Secondari di Secondo Grado che presenteranno le proprie offerte formative sono i seguenti: I.I.S. G. Falcone – Barrafranca, I.I.S. Federico II – Enna, I.I.S. E. Majorana-A. Cascino – Piazza Armerina, I.I.S. F. Fedele – Agira, I.I.S. N. Colajanni – P. Farinato – Enna, I.I.S. L. Da Vinci – Piazza Armerina, I.I.S. E. Medi- N. Vaccalluzzo – Leonforte, I.I.S. A. Lincoln – Enna.

Gli Istituti Secondari di Primo Grado che visiteranno la Fiera dell’orientamento sono i seguenti: I.C. Santa Chiara – Enna; I.C. Neglia-Savarese – Enna; I.C. E. De Amicis – Enna; I.C. Dante Alighieri – Leonforte; I.C. S. G. Bosco-Europa – Barrafranca; I.C. Chinnici-Roncalli – Piazza Armerina; I.C. Falcone-Cascino – Piazza Armerina.

Per garantire la massima partecipazione, la Galleria Civica di Enna resterà aperta anche nel pomeriggio, accogliendo genitori, allieve ed allievi, studentesse e studenti interessati a visitare la Fiera, approfondendo l’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche presenti.

«La Fiera dell’Orientamento è un’occasione concreta per mettere al centro le studentesse e gli studenti, accompagnandoli in un momento delicato della loro crescita personale e formativa» – sottolinea la dott.ssa Sicurello – «Il confronto diretto con le scuole del territorio favorisce scelte più consapevoli e rafforza il legame tra istituzioni scolastiche e comunità locale».

«Investire sull’orientamento significa investire sul futuro dei nostri giovani» – evidenzia la dott.ssa Schembri – «iniziative come questa contribuiscono a prevenire la dispersione scolastica e a valorizzare le potenzialità di ciascuno, promuovendo il successo formativo e l’inclusione».

«Questo evento permetterà all’adolescente di operare scelte fondate ed efficaci in merito al proprio futuro scolastico e, successivamente, professionale», sottolinea la dott.ssa Maria Adele Tirrito.

Il Dirigente Marcello Giovanni Li Vigni, che ha attivamente promosso l’iniziativa, esprime insieme allo staff dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna, USR Sicilia, la propria gratitudine ai Dirigenti Scolastici per l’impegno e la sensibilità dimostrati, senza i quali l’evento non avrebbe avuto luogo. Un ringraziamento particolare è rivolto ai gestori dello Spazio per Enna – SPE – per il supporto logistico e la disponibilità offerta.

La Fiera dell’orientamento rappresenta una tappa fondamentale per accompagnare le ragazze e i ragazzi in un percorso di scelta informata e consapevole, valorizzando la scuola come fulcro educativo e motore di sinergie con gli enti locali.

