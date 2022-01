Enna iniziato altro intervento riqualificazione via Toscana

Dopo oltre un anno di attesa è iniziata l’ultima fase dei lavori di riqualificazione del quartiere via Toscana a Enna bassa. Nei giorni scorsi infatti i mezzi dell’impresa appaltatrice dei lavori per circa 320 mila euro hanno iniziato i lavori di sbancamento della piazza Vittorini che si trova all’interno del complesso immobiliare di alloggi popolari. Lo stesso quartiere negli anni scorsi è stato oggetto di una prima fase di interventi di riqualificazione. Continua cosi la politica di recupero delle zone periferiche in particolare a Enna bassa. Da alcuni giorni infatti è stato completato quello relativo alle palazzine Tre Stelle al quadrivio di Sant’Anna. “Tra non più di qualche mese quello di via Toscana sarà un quartiere totalmente riqualificato – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Alloro – un luogo dove si farà aggregazione e cultura e non più una periferia abbandonata a sé stessa. Grazie all’ufficio tecnico per l’importante lavoro fatto in questa direzione, ma anche a quei consiglieri comunali che, sostenendo la proposta della Giunta, hanno votato in aula per destinare le risorse necessarie alla riqualificazione di quella zona”

Visite: 60