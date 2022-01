Enna arrivano 20 milioni di euro per 4 importati interventi pubblici

Arrivano a Enna il primi fondi del PNRR. Infatti al Comune di Enna è stato comunicato la concessione di un “mega-finanziamento” di 20 milioni di euro, per progetti di rigenerazione urbana gestito da tre ministeri e presentato dall’amministrazione Dipetro nello scorso marzo. A darne notizia il “rientrante” assessore all’Urbanistica Giovanni Contino. Per la precisione di tratta di 4 diversi progetti. Il più “robusto” e probabilmente più importante riguarda il recupero del Palazzo de Benedettini lungo la via Roma per un importo di 11 milioni di euro. Un immobile questo tanto importante per le sue potenzialità quanto in forte stato di degrado se non addirittura a rischio crollo in pieno centro cittadino. Quindi un intervento necessario per la sicurezza ma che permetterà alla città di recuperare un pezzo importante della propria storia. A poche centinaia di metri da questo palazzo, la ristrutturazione dell’ex Mulino adiacente al palazzo di città a a fianco la chiesa di San Giuseppe in piazza Coppola per 2 milioni e 600 mila euro. Altro immobile da poter utilizzare per eventi culturali. La Ristrutturazione della parte posteriore del Vecchio ospedale di piazza Carmine per 2 milioni ed 800 mila euro che consentirà al Comune di arricchire il proprio patrimonio immobiliare. Tra l’altro questo intervento si aggiunge a quello che sarà fatto in altri locali del vecchio nosocomio con una donazione di 800 mila euro da parte della Fondazione Terzo Pilastro del Professore Emmanuele Emanuele e che saranno adibiti ad alloggio per donne che hanno subito violenze. Infine il finanziamento di uno stralcio del progetto di recupero complessivo dell’area del Castello di Lombardia per 3 milioni e 600 mila euro. “Non poteva iniziare meglio la giornata – ha commentato Contino – auspicando che nel 2022 arrivi anche la copertura finanziaria per il progetto dichiarato ammissibile (circa 15 milioni di euro) e inserito in elenco sulla qualità dell’abitare della zona monte”.

