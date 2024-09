In occasione del Pizza Enna Fest il servizio navetta da e per il parcheggio Pisciotto sarà attivo, nei giorni di mercoledì 18, giovedì e domenica 22 settembre fino a mezzanotte e quindici minuti. Nei giorni di venerdì 20 e sabato 21 settembre fino alle 2 di notte.

: “Pizza Enna Fest – 3^ Edizione” – Istituzione divieti dal 18 al 23/09/2024

IL DIRIGENTE

VISTE le note prot. n. 46093 del 06/09/2024 e n. 47414 del 13/09/2024, con le quali la CNA Territoriale di Enna

comunica il programma della manifestazione in oggetto, che prevede l’allestimento di stands con i caratteristici forni a

legna, spazi espositivi, cooking show e spettacoli di intrattenimento nell’area del centro storico compresa tra la piazza V.

Emanuele e la piazza Umberto I, nei giorni dal 18 al 23/09/2024;

CONSIDERATO che, in dipendenza di ciò, è necessario interdire la sosta veicolare nei siti di seguito indicati per tutta la

durata dell’evento in parola, onde consentirne l’ordinato svolgimento in assoluta sicurezza, a salvaguardia della pubblica e

privata incolumità;

VISTI gli artt. 5,7,14, e 39 del D. L./vo del 30/04/92 n. 285 N. CdS;

VISTA la Determina Sindacale n. 38 del 25/07/2024, con la quale il Sindaco ha conferito allo scrivente l’incarico di

Dirigente dell’Area 4 – Polizia Locale;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267 e degli artt. 4/2 e 70/6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i,

ORDINA

ISTITUIRE il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nei siti di seguito indicati:

 Dalle ore 07.00 del giorno 17/09/2024 alle ore 24.00 del giorno 23/09/2024 il divieto di sosta assoluto, con

rimozione forzata, in tutta la piazza Umberto ed in ambo i lati della via Varisano;

 Dalle ore 16.00 alle ore 24.00, dal 18 al 23 settembre 2024, il divieto di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati

di via Roma dall’intersezione con la via Cascino fino alla intersezione con via San Girolamo;

 Il divieto di circolazione nel tratto antistante il teatro Neglia compreso tra l’intersezione con via Roma e

l’intersezione con via Falautano, dal giorno 18 al giorno 23 settembre 2024, limitatamente allo svolgimento degli

spettacoli di intrattenimento;

 Il divieto di circolazione veicolare dal 18/09/2024 al 23/09/2024, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, nel tratto di via

Roma compreso tra l’intersezione con la via Cascino fino alla intersezione con via San Girolamo, con contestuale

istituzione del doppio senso di marcia nella via Cascino, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza nonché

delle Forze dell’Ordine, per i motivi espressi in premessa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio;

 pubblicazione sul sito Internet del Comune;

 apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del CdS.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, che è immediatamente esecutiva.

Dalla data di Pubblicazione, avverso la Presente Ordinanza è ammesso ricorso:

– Entro 60 giorni al TAR Sicilia (CT)

– Entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana

