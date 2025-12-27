Enna il 30 dicembre al Teatro Neglia “Dieci corde in concerto”
Io e il mio collega Vincenzo Fiamingo siamo lieti di invitare il popolo della città di Enna , i paesi limitrofi , l’intera provincia , la totalità della Sicilia e tutti i nostri followers al nostro prossimo concerto , che si terrà martedì 30 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro F.P.Neglia di Enna .
Eseguiremo musiche di Piazzolla e Paganini .
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti
Pagina Facebook Samuele Cascino
Visite: 131