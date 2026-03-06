Enna domenica alla chiesa di S.Lucia giornata regionale di Nuovi Orizzonti
Eccola finalmente, arriva la Giornata Regionale Nuovi Orizzonti Sicilia 🌈
Domenica 8 Marzo vivremo insieme una giornata speciale di incontro, condivisione e speranza.
Nuovi Orizzonti è una realtà nata per portare luce nelle situazioni di disagio, solitudine e sofferenza, aiutando soprattutto i giovani e chi vive momenti difficili a riscoprire la bellezza della vita.
È stata fondata da Chiara Amirante, che da anni testimonia un messaggio concreto di rinascita, fede e amore che cambia la vita.
Sarà un’occasione per conoscerci meglio, ascoltare testimonianze, pregare insieme e sentirci parte di qualcosa di bello 💙
📍 Chiesa di Santa Lucia
Viale dell’Unità d’Italia (di fronte Bruno Euronics), Enna Bassa
🕤 Programma:
• 9:30 Accoglienza
• 10:00 Inizio
• 16:00 Santa Messa
• 17:00 Saluti finali
Se senti il desiderio di vivere una giornata diversa, semplice ma intensa… ti aspettiamo 🙌
