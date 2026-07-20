Enna – Dante in bicicletta, Giorgio Battistella arriva a Pergusa con il Canto VIII del Purgatorio

Farà tappa a Pergusa mercoledì 22 luglio il “Tour dantesco 2026… in Sicilia” di Giorgio Battistella, insegnante di religione trevigiano che sta attraversando l’Italia in bicicletta declamando la Divina Commedia. L’incontro è in programma alle ore 19 al Visitor Center.

L’appuntamento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’iniziativa rientra anche tra le azioni di “Cicli solidali”, progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e finalizzato a promuovere l’utilizzo di mezzi a pedalata assistita e servizi di prossimità a basso impatto ambientale nei territori di Enna, Caltanissetta e nei comuni limitrofi. L’appuntamento di mercoledì 22 luglio vede anche la collaborazione del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, di Legambiente, del Centro di educazione ambientale Von Humboldt.

Insegnante, da molti anni appassionato lettore e fine dicitore dell’opera di Dante Alighieri, Battistella sta attraversando in questi giorni la Sicilia in bicicletta, lungo un itinerario che tocca numerose località dell’Isola.

Al centro dell’incontro di Pergusa ci sarà il Canto VIII del Purgatorio, introdotto dal celebre verso: «Era già l’ora che volge il disio…».

La partecipazione all’evento è gratuita.

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