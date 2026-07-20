PROGETTO “IL TEMPO DI UN CAFFE: DIECI RACCONTI DA LEGGERE IN UN SORSO”. SECONDO APPUNTAMNETO CON IL RACCONTO DI ELISA DI DIO
PROGETTO “IL TEMPO DI UN CAFFE: DIECI RACCONTI DA LEGGERE IN UN SORSO”.
SECONDO APPUNTAMNETO CON IL RACCONTO DI ELISA DI DIO
Il tempo di un caffè arriva al suo secondo appuntamento. Il 21 luglio da Principato di Sicilia il
secondo racconto, “Il Ritorno della Signora”. Scritto da Elisa Di Dio e illustrato da Niccolò
Gagliardi, vi accompagnerà in questa seconda parte dell’estate ennese.
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