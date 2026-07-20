SUMMER MUSIC VILLAGE, DOPO FEDEZ IL GRAN FINALE È CON CLARA

Domenica 26 luglio al Sicilia Outlet Village l’ultimo appuntamento della rassegna che ha animato i weekend di luglio nel cuore della Sicilia. Ingresso gratuito previa registrazione

Dopo il successo del concerto di Fedez, che sabato ha fatto ballare migliaia di persone al Sicilia Outlet Village, trasformando il cuore dell’Isola in una grande festa sotto le stelle, il Summer Music Village si prepara al gran finale con Clara, in programma domenica 26 luglio.

Quello siciliano è stato per l’artista milanese il primo live dopo la nascita del terzo figlio, e il pubblico non ha perso l’occasione per festeggiare insieme a lui: fin dalle prime battute la piazza gli ha dedicato cori e auguri per il piccolo Edoardo Lupo, in un abbraccio collettivo che Fedez ha ricambiato con uno show ad alta energia, tra le hit più celebri, momenti di improvvisazione e una lezione di sicilianità: il tormentone “annacati”, suggerito dai fan e rilanciato più volte dal palco, ha fatto “annacare” a ritmo migliaia di persone.

Adesso il testimone passa a Clara, una delle voci pop più apprezzate della nuova scena italiana, protagonista dell’evento conclusivo della rassegna. Lanciata dal fenomeno “Mare Fuori” e reduce da due partecipazioni a Sanremo con “Diamanti grezzi” e “Febbre”, l’artista varesina arriva al Village con la colonna sonora di questa estate: da “Primadonna” a “Le ragazze”, il brano con Sangiovanni tra i candidati a tormentone della stagione, fino alle hit che l’hanno resa un volto di riferimento del nuovo pop italiano. Domenica 26 luglio porterà sul palco del Sicilia Outlet Village uno dei concerti più attesi dell’estate, chiudendo il ciclo di appuntamenti che ha visto alternarsi Samurai Jay, Fedez e, per il gran finale, proprio lei.

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L’ingresso al concerto è gratuito, con accesso consentito previa registrazione fino a esaurimento della capienza disponibile. Come per gli appuntamenti precedenti, il pubblico potrà vivere un’intera giornata tra shopping, intrattenimento e musica live: dalle ore 19 il pre-show con il Radio Time90 Dance Show scalderà il palco prima dell’esibizione di Clara.

Con il concerto di domenica si conclude il Summer Music Village, il format promosso da Sicilia Outlet Village in partnership con Nokep TV che per tre weekend consecutivi ha trasformato il Village in un punto d’incontro per migliaia di giovani, famiglie e appassionati di musica, con eventi gratuiti capaci di coniugare spettacolo, shopping e intrattenimento in un’unica esperienza estiva.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.siciliaoutletvillage.com.

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