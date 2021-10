Enna, 19/10/2021 – Il Comune di Enna ha conferito questa mattina la Cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto – Medaglia d’Oro al Valor Militare”. Il Consiglio Comunale Cittadino, con Deliberazione n. 85/2021 ha approvato all’unanimità la proposta di delibera posta dal Sindaco Avv. Maurizio Dipietro.

“Il nostro Comune ha voluto seguire oggi ed dare attuazione alla volontà espressa del nostro Capo dello Stato On. Prof. Sergio Mattarella, che ha inteso annunciare la ricorrenza del “Centenario del Milite Ignoto” nel corso del tradizionale messaggio di fine anno 2020, ufficializzato al massimo livello questa nobile iniziativa: rendere omaggio a Coloro che hanno testimoniato concretamente – con il loro impegno e persino con il sacrificio della vita – l’importanza di assicurare al Paese valori quali LIBERTÀ, PACE, LEGALITÀ. Tutto ciò deve essere un imperativo costante ed imprescindibile della coscienza di ogni Cittadino!”, afferma il primo cittadino ennese.

Alla Cerimonia erano presenti: il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Angelo Franchi, il Viceprefetto dott. Giuseppe Sindona, il Questore dott. Corrado Basile, i rappresentanti del Comando del 41° Stormo Antisom di Sigonella e dell’Aeroporto Militare di Sigonella, il Capo del Teleposto dell’Aeronautica Militare sito a Enna, il Capitano Luigi Scimeca, Comandante Gruppo Enna della Guardia di Finanza, il dott. Stefano Blasco, Comandante della Polizia Locale di Enna, il Cappellano don Angelo Lo Presti, il maresciallo Amedeo Cacciato, Presidente Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Enna il maresciallo Francesco Longi, segretario Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Enna e il prof. Renzo Pintus, segretario della Sezione di Enna dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Una lapide marmorea, oggi presente in Consiglio Comunale, verrà posta il 4 novembre, presso il Monumento ai Caduti, della Città di Enna, per ricordare per sempre agli ennesi e ai posteri che il “Milite Ignoto – Medaglia d’Oro al Valor Militare” è cittadino onorario di Enna.

Conclusa la cerimonia in Consiglio Comunale, il Sindaco Maurizio Dipietro e il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Gargaglione hanno deposto una corona di alloro alla base del Monumento ai Caduti Militari Italiani presente nei giardini del Castello di Lombardia.

