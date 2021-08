Il Sindaco di Enna, avv. Maurizio Dipietro, comunica che nel periodo 30 luglio/18 agosto, sono state svolte molteplici attività di salvaguardia, messa in sicurezza e ripulitura presso il territorio comunale.

Nello specifico, grazie all’ausilio del Centro Operativo Comunale e degli Uffici comunali che si sono attivati per supportare le operazioni, sono stati effettuati interventi in:

– Corso Sicilia: rimossi arbusti percorsi dal fuoco, messi in sicurezza alberi a rischio caduta e bonificata l’area. A breve verranno ripristinate le inferriate danneggiate dagli incendi;

– Viale Guglielmo Marconi: pulizia straordinaria dell’intera area, dall’ex Hotel Belvedere, fino all’ingresso retrostante delle Poste;

– Via Fratelli Vigna, zona retrostante la galleria Civica e i locali “94100”, “Caffè Belvedere”: eliminazione di arbusti percorsi dal fuoco, preventiva capitozzatura di alberi prospicenti l’intera via e la piazzetta ivi allocata e retrostanti il palazzo comunale Chiaramonte e la Galleria Civica;

– Viale Caterina Savoca: capitozzatura di alberi prospicenti l’intero viale e pulizia del sottobosco;

– Via Paolo Lo Manto: eliminazione di arbusti sovrastanti edifici privati e prospicenti l’intera via, relativamente alle aree raggiungibili da uomini e mezzi meccanici;

– Via Nino Savarese: eliminazione con taglio alla base di un albero di alto fusto;

– Parco Urbano: scerbatura dell’intera area e creazione zona di salvaguardia alla Chiesa di Sant’Anna;

– Via Rosario Livatino sovrastante la strada pergusina che porta alla rotonda dell’ospedale: pulizia delle pendici;

– Via delle Olimpiadi e Via dei Pini: scerbatura dei cigli stradali e sottobosco;

– Regia Trazzera Calascibetta-Barrafranca attigua al “Centro Fai da te” e sino a limitare con il “centro Encana”: scerbatura e pulitura della zona sino all’area perimetrale del Centro “Encana” e del canile ivi allocato;

– Via D’Angelo: scerbatura e pulizia dell’area interessata per evitare incendi al ponte mobile;

– Via Sardegna, Via Piemonte, Via Basilicata: scerbatura delle aree attigue alla zona stradale e piccole aree interne alle stesse;

– Via Angelo Tranchida: pulizia del perimetro della Casa di Riposo Santa Lucia;

– Strada Regionale n. 1: scerbatura e la pulizia dell’intera area;

– Via Apollo – Pergusa: intervento massivo per la eliminazione della vegetazione all’interno e nel perimetro del “Camping Internazionale” e dell’area comprendente le piscine comunali, il campo di tennis e il campo di calcio. Inoltre, nella SS 561, si è provveduto ad eliminare i rami che sporgono sulla strada;

– Strada Regionale n. 3 (strada di servizio all’Autodromo): pulizia della parte di proprietà comunale perimetrale al Camping Internazionale.

Il Comune di Enna continuerà a svolgere azioni di tutela, pulitura e salvaguardia del territorio, unitariamente alla vigilanza e all’elevare sanzioni a chi non risulta essere in regola con le ordinanze antincendio e la normativa vigente.

Visite: 45