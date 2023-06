EMENDAMENTO GESTIONE PARCHI ARCHEOLOGICI. DE LUCA, INCONTRERO’ MERCOLEDÌ A PALERMO IN PARLAMENTO I COLLEGHI SINDACI

«In tutta la Sicilia sono 14 i parchi archeologici. Ecco perché invito tutti i miei colleghi sindaci nei cui comuni ricadono siti archeologici mercoledì 28 giugno alle ore 13 a Palazzo dei Normanni per incontrare i capigruppo dei partiti di maggioranza e opposizione e spiegare la bontà della nostra proposta. Tanti sindaci mi stanno contattando in queste ore. È bene confrontarsi. Questa è una battaglia che ci accomuna perché tutti viviamo gli stessi disagi e abbiamo bisogno di risposte concrete da parte della Regione.» Il leader di Sud chiama Nord incontrerà i sindaci per fare fronte comune sulla questione. «Il Parco archeologico Naxos Taormina ad esempio con l’emendamento proposto da Schifani per ogni grande evento organizzato dai privati continuerebbe ad incassare al massimo 15mila euro dal privato, rinunciando a circa 40mila euro di introiti per la chiusura anticipata del sito . Non è una proposta accettabile. Questa battaglia parte da Taormina, ma riguarda l’intera Isola».

Visite: 55