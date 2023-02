Diseguaglianze, lavoro e clima, Sono i tre grandi temi sui cui ricostruire per Elly Schlein un nuovo Partito Democratico che guardi alle nuove generazioni e che ritrovi credibilità tra la gente in cui è proprio mancato di credibilità.

Ieri ha incontrato a Enna simpatizzanti, militanti e sostenitori nella sua corsa alla segreteria del Pd accompagnata dal vice segretario nazionale Giuseppe Provenzano e dalla deputata nazionale ennese del Pd Stefania Marino

“Voglio rendervi partecipe di questo nostro percorso che stiamo facendo attraversando tutta l’Italia da Sud a Nord e siamo qui al fianco di quei territori come appunto la Sicilia, nel contrastare questa pericolosa e terrificante proposta di legge come quella sulla autonomia differenziata”.

Visite: 61