Si è svolto oggi un incontro dei segretari dei partiti di centrodestra per affrontare il tema delle candidature in vista delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni siciliani nelle prossime settimane.

Erano presenti Luca Sbardella (FdI), Marcello Caruso (FI), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Massimo Dell’Utri (Noi Moderati), Totò Cascio della DC e Nino Germanà (Lega).

Per i partecipanti, “questo incontro ha confermato la volontà e l’impegno di tutti i partiti per un percorso unitario in tutti i centri interessati dal voto, individuando candidature di alto profilo politico e amministrativo.

Questo vale anche e ancor di più per Messina, dove il centrodestra deve dare una risposta di serietà e responsabilità alla gravissima scelta di lasciare quella comunità senza governo in un momento delicatisismo.”

I segretari hanno convenuto di aggiornare alla prossima settimana i lavori, per giungere all’individuazione dei candidati nelle singole realtà.

