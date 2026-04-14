ieri non abbiamo solo aperto una campagna elettorale: abbiamo acceso un percorso collettivo. Un cammino fatto di idee, responsabilità e coraggio per rimettere al centro Enna, la sua dignità e il futuro delle nuove generazioni.

Arriviamo da anni difficili, segnati da immobilismo e incertezza. Ma non ci siamo arresi. Abbiamo scelto di scendere in campo con determinazione, con una guida autorevole e radicata come quella di Mirello Crisafulli, e con una squadra vera: donne e uomini competenti, giovani, professionisti, persone che ogni giorno vivono e conoscono i problemi reali della nostra città.

Non presentiamo solo liste, ma una comunità viva.

La nostra proposta è chiara: lavoro, sviluppo, servizi, università, giovani, ambiente. Un piano concreto per far ripartire l’economia, rilanciare il centro storico, valorizzare il lago di Pergusa, migliorare i collegamenti, investire sull’università e costruire opportunità vere per chi oggi è costretto ad andare via.

Vogliamo fermare lo spopolamento, ricostruire fiducia, restituire a Enna il ruolo che merita. Senza slogan, senza promesse irrealizzabili: solo impegno, serietà e obiettivi concreti.

In queste settimane non sono mancate polemiche e tensioni. Noi abbiamo scelto un’altra strada: quella della responsabilità. Perché oggi c’è una scelta da fare, come è stato detto: essere spettatori o essere combattenti.

Noi abbiamo scelto di essere combattenti. Insieme.

Il Partito Democratico c’è, è unito, ed è al fianco di questo progetto. E soprattutto ci siete voi: cittadini, iscritti, sostenitori, che rappresentate la vera forza di questa sfida.

Adesso tocca a tutti noi. Non restate a guardare. Partecipate, proponete, fatevi sentire. Le nostre porte sono aperte.

Enna non è destinata al declino. Enna può rialzarsi.

E noi siamo qui per questo.

Inizia oggi un nuovo cammino. Facciamolo insieme.

Advertisement

Advertisement

Visite: 177