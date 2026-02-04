Desidero esprimere piena condivisione rispetto a quanto appena dichiarato dall’assessore Colianni

e cogliere questa occasione per provare, ancora una volta, a fare chiarezza. Rinnovo la mia

esortazione a seguire l’unica strada realmente percorribile: quella dell’unitarietà del centrodestra,

naturalmente aperta a tutte le componenti civiche che ne condividano i valori, i programmi e,

soprattutto, la lealtà politica, necessariamente accompagnata dalla coerenza. Appare infatti difficile

immaginare che, in un capoluogo di provincia, non si possa replicare in occasione delle elezioni

amministrative lo stesso schema di coalizione che oggi governa sia a livello nazionale sia regionale.

Sono fiduciosa che anche quella importante parte di Forza Italia che non si è ancora espressa in

maniera chiara possa, a stretto giro, chiarire la propria posizione, partecipando con il prestigioso

simbolo accanto a quelli, altrettanto rilevanti, di Fratelli d’Italia, MPA e Noi Moderati, rafforzando

ulteriormente una coalizione già solida. Fratelli d’Italia, in un’ottica di leale collaborazione, non

intende imporre alcun candidato sindaco né porre veti, pur essendone legittimato, ma invita tutti a

una condivisione responsabile che possa condurre a una netta vittoria.

Appartenere a un partito presuppone il rispetto delle regole, sia interne sia nei confronti della

coalizione. È ormai tramontata l’era del civismo e della fluidità politica che, pur avendo ben

governato questa città per dieci anni, non è più replicabile; così come è definitivamente superata

l’epoca del doppio giochismo. Non è più pensabile ricorrere a stratagemmi che hanno

caratterizzato le ultime elezioni provinciali e che hanno finito per consegnare al Partito

Democratico il governo dell’ente. Oggi, soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali nazionali e

regionali, è chiamato ad assumersi la responsabilità di rappresentare un partito e, soprattutto, ogni

cittadino che ha conferito questo prestigioso mandato, con onestà intellettuale e politica. Si coglie

infine l’occasione per preannunciare che il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nino

Cammarata, convocherà a strettissimo giro il tavolo provinciale che, nel rispetto di tutti gli ennesi,

dovrà presentarsi al più presto alla città.

Roma 04/02/2026

La segreteria dell’Onorevole Eliana Longi

