Elezioni Amministrative: L’on Eliana Longi “Condivido quanto dichiatato dall’Assessore Colianni”
Desidero esprimere piena condivisione rispetto a quanto appena dichiarato dall’assessore Colianni
e cogliere questa occasione per provare, ancora una volta, a fare chiarezza. Rinnovo la mia
esortazione a seguire l’unica strada realmente percorribile: quella dell’unitarietà del centrodestra,
naturalmente aperta a tutte le componenti civiche che ne condividano i valori, i programmi e,
soprattutto, la lealtà politica, necessariamente accompagnata dalla coerenza. Appare infatti difficile
immaginare che, in un capoluogo di provincia, non si possa replicare in occasione delle elezioni
amministrative lo stesso schema di coalizione che oggi governa sia a livello nazionale sia regionale.
Sono fiduciosa che anche quella importante parte di Forza Italia che non si è ancora espressa in
maniera chiara possa, a stretto giro, chiarire la propria posizione, partecipando con il prestigioso
simbolo accanto a quelli, altrettanto rilevanti, di Fratelli d’Italia, MPA e Noi Moderati, rafforzando
ulteriormente una coalizione già solida. Fratelli d’Italia, in un’ottica di leale collaborazione, non
intende imporre alcun candidato sindaco né porre veti, pur essendone legittimato, ma invita tutti a
una condivisione responsabile che possa condurre a una netta vittoria.
Appartenere a un partito presuppone il rispetto delle regole, sia interne sia nei confronti della
coalizione. È ormai tramontata l’era del civismo e della fluidità politica che, pur avendo ben
governato questa città per dieci anni, non è più replicabile; così come è definitivamente superata
l’epoca del doppio giochismo. Non è più pensabile ricorrere a stratagemmi che hanno
caratterizzato le ultime elezioni provinciali e che hanno finito per consegnare al Partito
Democratico il governo dell’ente. Oggi, soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali nazionali e
regionali, è chiamato ad assumersi la responsabilità di rappresentare un partito e, soprattutto, ogni
cittadino che ha conferito questo prestigioso mandato, con onestà intellettuale e politica. Si coglie
infine l’occasione per preannunciare che il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nino
Cammarata, convocherà a strettissimo giro il tavolo provinciale che, nel rispetto di tutti gli ennesi,
dovrà presentarsi al più presto alla città.
Roma 04/02/2026
La segreteria dell’Onorevole Eliana Longi